Oggi i vaccini in piazza a Quartu 

È tutto pronto a Quartu per accogliere l’Open Day vaccinale. Ieri mattina gli operai hanno montato i gazebo sul sagrato della basilica di Sant’Elena, dove oggi dalle 18 alle 23 medici e infermieri inietteranno le prime dosi a chi ancora non ha fatto il vaccino. Le possono ottenere le persone dai 12 anni in su, ma i minorenni devono essere accompagnati da un genitore. Non occorre prenotazione: bastano un documento di identità e la tessera sanitaria o il codice fiscale. L’iniziativa è possibile grazie al personale sanitario messo a disposizione dall’Ats ed è caratterizzata da momenti di intrattenimento musicale con l’Ape calessino e dall’omaggio, a tutti coloro che si vaccineranno, di un buono consumazione da cinque euro in uno degli locali presenti nella piazza.

Il commissario dell’Ats

«Il piano vaccinale della Sardegna continua a procedere speditamente», commenta il commissario straordinario di Ats Sardegna, Massimo Temussi, «siamo tra le prime regioni d’Italia, ma per mantenere questo trend occorre andare incontro ai cittadini, nelle piazze e nelle città più popolose come Quartu, avvicinandosi alle persone in un contesto significativamente diverso da quello che rappresenta l’Hub vaccinale». La formula dell’Open day, prosegue Temussi «ha già dimostrato di funzionare e siamo convinti della buona riuscita anche di questa iniziativa. Cerchiamo di convincere anche i più recalcitranti e chi, per vari motivi, non ha ancora provveduto a vaccinarsi, perché questo è un passo fondamentale per avere un inverno diverso da quelli passati e per cercare di tornare alla normalità».

Il sindaco

Entusiasta Graziano Milia: «Prosegue l’attività dell’hub sanitario di via Beethoven, dove con una media fra le 1.200 e le 1.500 inoculazioni al giorno siamo arrivati alla cifra record di duecentomila persone vaccinate. Ora dobbiamo raggiungere quelli che ancora non sono vaccinati e su cui hanno influito i timori generati dalla scarsa informazione o da campagne di comunicazione con messaggi confusi e incompleti. Noi vogliamo contribuire a rasserenare questo clima attraverso un’iniziativa trasmetta fiducia e sicurezza attorno ai vaccini e alla scienza».