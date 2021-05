Off-limits la piazza degli anziani: è polemica 

Gli operai stanno già lavorando da giorni per allestire quattro cabine di riduzione della pressione della rete del gas. L'impianto occuperà una parte della già minuscola piazza Pertini, lo spazio alberato tra via Monserrato e via Tripoli che era utilizzato da alcuni anziani come luogo ombreggiato per trascorrere i pomeriggi, ma che in futuro nei fatti non sarà più utilizzabile.

La polemica

Sulla scelta del Comune di “sacrificare” una parte della piazzetta è scoppiata la polemica a Sestu, con un’interrogazione presentata anche dalla capogruppo del Pd, Michela Mura. «Sarebbe occorso un intervento di valorizzazione della piazza per consentire agli abitanti della zona di usufruirne come luogo di ritrovo», chiarisce la consigliere, che ha chiesto all’amministrazione perché non si è scelta un’altra sede per l’impianto, «invece se ne riduce ulteriormente lo spazio disponibile con la messa in opera di una centralina per la rete del gas. Da un lato si deturpa uno spazio che andrebbe invece valorizzato. Dall’altro si dimostra di non aver alcun rispetto di quelli che sono i nostri monumenti identitari». Gli anziani della zona speravano di poter finalmente utilizzare lo spazio, ricoperto di alberi. «Le panchine mancano da tempo», racconta Antonio Piras, 77 anni, «le altre piazze di questa zona sono senza ombra, dunque in estate al pomeriggio non sono utilizzabili. Speriamo che comunque uno spazio, anche se minimo, rimanga».

La precedente protesta

Qualche anno fa gli abitanti della zona avevano sottoscritto una petizione per salvare piazza Pertini, minacciata da un progetto del Comune che ipotizzava di allargare la rotatoria di via Monserrato per ricomprendere anche lo svincolo di via Bologna. «Solo la mobilitazione dei residenti ha evitato che venisse distrutta», conclude Michela Mura, «oggi ci vorrebbe una nuova mobilitazione per dare il giusto valore a una piazza che ospita un pezzo della nostra storia e rappresenta uno luogo di identità che va mantenuto ad ogni costo».

Una scelta obbligata

«Per il funzionamento del servizio di metanizzazione», replica il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore all'Urbanistica, «è stato necessario installare quattro cabine di riduzione della pressione e un impianto di riduzione intermedia digitale, quest’ultimo proprio nella piazza Pertini. La cosa, ovviamente, non ci ha entusiasmato ma è stato un sacrificio necessario in quanto le caratteristiche tecniche delle tubazioni hanno fatto sì che fosse l’unico punto utile in cui installarlo». Nella zona, infatti, non ci sarebbero stati altri spazi pubblici. «L’occupazione di spazio è di appena 10 metri quadrati, per cui la riduzione è minima», sottolinea l’assessore, «ma a poche decine di metri da lì realizzeremo un parco di circa 5.700 metri quadrati, consentendo così alle persone che oggi si fermano in piazza, se vogliono, di fruire di spazi più ampi».

