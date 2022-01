Odissea per avere il green pass 

Loredana Locci, 52 anni, di Bari Sardo, vive e lavora da dodici a Dublino, capitale d’Irlanda, Unione Europea. Il 14 dicembre, da Dublino, chiede se da italiana non residente può fare in Ogliastra la terza dose di vaccino. Ricevuto il placet il 28 dicembre si presenta all’hub vaccinale di Lanusei.

Domande

I problemi cominciano al momento della registrazione. Un solerte addetto formula una serie di domande del tutto fuori luogo. «Mi hanno chiesto – scrive Loredana Locci – “prende la pillola?, è sposata?, ha figli?”. Non mi hanno invece chiesto un documento di identità, considerando che non ho la tessera sanitaria, e neppure il certificato dei vaccini fatti in Irlanda». È bastato il codice fiscale per ottenere il booster. Quello che Loredana non può sapere è che questo è solo l’inizio dei suoi problemi. Le viene rilasciato un foglio, con data, ora e tipo di vaccino. «Non c’era il Qr code ma, ho pensato, mi arriverà sul telefono». Speranza vana. Comincia un tira e molla con la Asl. Tanta gentilezza, del certificato nessuna traccia. Loredana comincia a rimpiangere di aver lasciato la verde Irlanda. Il green pass, infatti, non arriva. Trascorrono i giorni, si susseguono i contatti e le rassicurazioni. Nothing. Loredana rompe gli indugi, non può andare via senza certificato. Chiama Roma, scrive a Nuoro, scrive a chiunque possa aiutarla. Dodici chiamate al giorno. Invia copia del passaporto. Neppure al Ministero riescono a venire a capo del problema. Aprono un fascicolo con la segnalazione. In una delle tante telefonate Loredana denuncia le «attenzioni» ricevute dall’addetto alla registrazione. Si finisce con il classico scaricabarile Nuoro-Lanusei-Ministero-Nuoro e ritorno. Un inferno.

Lieto fine

Ultimate le vacanze Loredana riparte per Dublino senza certificato. Scrive al giornale indignata. La cronista contatta la Asl di Nuoro che con somma gentilezza assicura di aver eseguito accertamenti e ogni tentativo per venire a capo del problema. Il caso Qr code è risolto ieri da un’impiegata della Regione Sardegna. «Lei sì brava a fare il suo lavoro». Loredana da Dublino ringrazia e assicura che non ci sarà una prossima volta.