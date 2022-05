Odissea di un’infartuata col Covid 

Una paziente in gravi condizioni è rimasta sospesa per un giorno in ospedale in attesa del trasferimento in un altro centro dell’Isola. Per la donna, una 44enne ogliastrina, non si trovava posto da nessun’altra parte. Tanto che giovedì la questione è stata seguita in prima persona dal neo direttore generale dell’Asl Ogliastra, Andrea Marras, che ha provato ad aprire le porte di altre strutture per riuscire a garantire il ricovero alla paziente, arrivata al Nostra Signora della Mercede con problemi cardiologici complicati dalla positività al Covid. La donna, non vaccinata, è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari soltanto nella tarda serata a bordo di un elicottero dell’Areus. Poi è stata presa in carico e trattata dall’equipe di Cardioanestesia dell’Aou di Sassari. E ora è in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravissime. Sul caso, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Desirè Manca, ha presentato un’interrogazione, sostenendo che al Brotzu fosse stato rifiutato il ricovero.

Il caso

Giovedì mattina la paziente è arrivata in ambulanza all’ospedale di Lanusei. Era in gravi condizioni a causa di un problema al cuore. I medici hanno chiesto che fosse trasferita in un altro presidio ospedaliero dove le potessero assicurare cure adeguate. Ma nessun centro ha dato disponibilità, nonostante i solleciti del direttore generale Marras che per ore si è prodigato per effettuare il trasferimento. Avvenuto solo a tarda sera quando la paziente è stata trasportata in ambulanza all’aeroporto di Tortolì dove è atterrato l’elicottero che l’ha trasferita ad Alghero e poi a Sassari.

La polemica

Ieri Desirè Manca, 49 anni, ha sollevato la questione. «L’episodio è di una gravità inaudita: il Centro trapianti regionale dell’ospedale Brotzu di Cagliari ha rifiutato di ricoverare una paziente malata di Covid con gravissimi problemi cardiaci dovuti al virus e che, con grande probabilità, potrebbe aver bisogno di un trapianto urgente di cuore. È stata rifiutata con la motivazione di non poter prendere in carico pazienti Covid in quanto non si tratta di un Covid hospital. Così, i medici sassaresi, hanno fatto il possibile per stabilizzarla e tenerla in reparto dove attualmente sta lottando contro il virus che ha intaccato il suo cuore». Secca la replica della direzione del Brotzu: «Non è vero che la paziente è stata rifiutata. Per una scelta della Giunta regionale la nostra Rianimazione non è abilitata ad accogliere pazienti Covid. Il trapianto non c’entra nulla, anche perché il Centro regionale, che non è del Brotzu, non è stato allertato».