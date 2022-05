Occupò l’alloggio, assolta 

Dieci anni fa aveva occupato per necessità un locale al piano terra in viale Costituzione. Poche decine di metri quadri, che sembrano più un garage che un’abitazione. Un locale situato sotto ai palazzoni alla periferia di Nuoro. La donna, invalida civile al 74 per cento perché ammalata di sclerosi, con due figlie adolescenti da mantenere, nel 2021 era stata cacciata via da quella casa. Per quell’occupazione di necessità, era stata anche denunciata da Area, ed è finita sotto processo. Ieri, nonostante la Procura abbia sollecitato una pena a 8 mesi, il giudice, Giuseppe Carta, ha deciso di assolverla «perché il fatto non sussiste». Insomma, trovarsi senza casa, chiedere aiuto alle autorità e non trovarne, non può essere una colpa. Ma c’è di più. Nonostante a Nuoro siano 400 le persone in attesa di un alloggio, quella casa da un anno è murata. Vuota e inutilizzata. L’ennesima vergogna di una città che da decenni non riesce a dare risposte alla grave emergenza abitativa.

Felicità e coincidenze

Quasi sembrava un segno del destino. L’ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo era arrivato a casa di Manuela Zuddas, 47 anni, proprio il 20 maggio dell’anno scorso. Lei si era barricata dentro. Erano intervenuti suor Pierina Careddu che guida la Caritas, gli assistenti sociali, e gli attivisti del “movimento per la casa”. Aveva ottenuto una proroga di qualche giorno. «Ero riuscita a trovare una casa. Dal Comune di Nuoro mi avevano dato un supporto anticipando i primi due mesi di affitto - racconta - oggi vivo all’ultimo piano, un po’ come se fossi murata in casa perché non riesco a fare le scale e l’ascensore non funziona. Sono andata diverse volte in Comune e sono 169 esima in graduatoria». La donna appena viene informata dell’assoluzione esclama: «Meno male, almeno questo! Quella casa stava cadendo a pezzi. Per il Comune risulto ancora residente in viale Costituzione e quella casa l’hanno murata e non l’hanno più data? Sono in questa casa ma aspetto novelle e l’assegnazione di un alloggio popolare. Io vivo con una pensione d’invalidità minima e il reddito di cittadinanza».

Il processo

Ieri mattina l’accusa con Ilaria Pais sottolineando «che pur nella massima comprensione per il fatto umano, la signora ha consumato il reato. Si è introdotta nell’appartamento di proprietà di Area, senza avere diritti e i canoni che erano stati disposti lo erano a titolo di occupazione abusiva». Per la difesa, rappresentata da Gianluigi Mastio, «è indubbio che l’occupazione avvenne fuori dal provvedimento autorizzativo, ma era disperata, senza sostentamento e con due minori, era uno stato di necessità».