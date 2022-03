Occupazioni, via alla seconda ondata 

Intanto la Consulta provinciale degli studenti sta predisponendo un incontro con tutti i partecipanti alle giornate di lotta che hanno coinvolto le superiori. «L’idea è quella di un documento-manifesto che consegneremo al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani, al sindaco Paolo Truzzu e naturalmente ai dirigenti di tutte le scuole», annuncia Alessandro Frongia, responsabile della Consulta provinciale degli studenti. «La scelta di avviare le occupazioni è stata fatta perché le nostre richieste sono rimaste sempre inascoltate. Già a novembre avevamo manifestato sotto le finestre del Consiglio regionale consegnando anche un documento che raccoglieva le nostre richieste. Ebbene, non siamo stati minimamente ascoltati». Frongia ricorda i temi: «Un servizio di trasporti adeguato, un reale diritto allo studio, un’edilizia scolastica degna che non contempli più degrado e abbandono ma contempli anche spazi dove la socializzazione sia un’opportunità vera anche per studiare insieme. E poi ancora il voto, il rispetto delle individualità e della storia di ogni singolo studente».

All’Artistico, dopo un primo momento di tensione, gli animi si sono tranquillizzati. «L’occupazione sta procedendo in modo assolutamente pacifico, i ragazzi hanno organizzato la vigilanza e nel pomeriggio ci siamo incontrati per un primo confronto», spiega la dirigente Nicoletta Rossi. «I temi della protesta sono esattamente quelli che hanno accomunato le occupazioni delle altre scuole di Cagliari». Così anche il preside del Convitto, Paolo Rossetti: «È tutto molto tranquillo, nella prima mattina sono stati circa duecento gli studenti che hanno aderito alla protesta poi nell’arco della giornata i numeri sono cambiati. Ci siano naturalmente incontrati e i problemi emersi sono soprattutto quelli di una sofferenza diffusa legata al difficile periodo».

Le occupazioni ripartono dall’Artistico Foiso Fois, dal Convitto e dallo Scano dove ieri mattina gli studenti hanno proclamato lo stato di agitazione. Una scelta che segue di ventiquattro ore la decisione dell’Euclide, del Deledda-De Sanctis, del Siotto, del Dettori, del Pacinotti e del Michelangelo di rientrare in aula e fermare la protesta nata nelle scorse settimane per denunciare i tanti problemi delle scuole cagliaritane (ma anche nazionali, come indicato a Roma in occasione degli Stati generali) e le specificità di ogni singolo istituto a cominciare dal degrado in cui versano troppi caseggiati.

Le strategie

Il documento

La lotta

Con Foiso Fois, Scano e Convitto, la battaglia studentesca che sembrava aver cambiato strategia riparte anche dalle occupazioni per denunciare una scuola «che non ascolta, non vede e dimentica la sua funzione: quella di creare una comunità di relazioni crescita educativa», sostengono alla Consulta.

