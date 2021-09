Occupano la casa riservata agli agenti 

Il fatto che quella casa, libera da tempo, si trovasse in una delle palazzine di piazza Pigafetta, a Sant’Elia, dove vivono 150 famiglie di appartenenti alle forze dell’ordine, non ha impedito a una coppia, con figlio piccolo, di occupare l’appartamento al primo piano. Un blitz avvenuto alcune settimane fa su cui sono in corso gli accertamenti della Polizia e dei Carabinieri. I due sono stati denunciati per occupazione abusiva ma i tentativi di far uscire la coppia dalla casa sono stati inutili. Anche i Servizi sociali del Comune si stanno occupando del caso. Inevitabile un po’ di imbarazzo nel gestire un’occupazione insolita: una situazione di illegalità, dettata dalla disperazione, proprio dove vivono centinaia di appartenenti alle forze dell’ordine.

Appartamento vuoto

Quanto accaduto è stato ricostruito per ora dai militari della stazione di San Bartolomeo e dagli agenti della Squadra volante nei loro interventi dopo le segnalazioni arrivate dai loro colleghi e dalla famiglie di poliziotti in pensione che vivono nei palazzi di piazza Pigafetta. L’appartamento era disabitato da diverso tempo per un problema strutturale. Per questo non era stato più assegnato in attesa di un intervento. Sono trascorsi diversi anni. A fine agosto il blitz. Una coppia di cagliaritani, insieme al figlio, sono riusciti a sfondare una finestra dell’appartamento e aprendo poi la porta d’ingresso per sostituire la serratura.

Le denunce

Chi ha occupato sembra sia conosciuto proprio dalle forze dell’ordine per qualche suo precedente. Insomma: si sono trovati come vicino di casa una persona che forse avevano già denunciato o addirittura arrestato in passato. Immediate, e numerose, le segnalazioni arrivate a Carabinieri e Polizia per una vicenda quantomeno imbarazzante. Le verifiche degli agenti e dei militari hanno permesso di accertare l’occupazione ma le trattative per convincere la coppia a lasciare la casa non sono servite.