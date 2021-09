Occupano la casa di un anziano morto 

I primi ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i residenti della zona. Hanno notato degli strani movimenti in una casa in via Verga che ormai da tempo non aveva più un inquilino. Il proprietario, vedovo, è morto da qualche tempo e l’immobile era in attesa di conoscere la sua sorte in base alle divisioni tra i parenti. Ma qualcuno è arrivato prima. Una famiglia rom, accortasi che l’abitazione era disabitata, ha sfondato le porte e ha occupato la casa, privata. Immediata è partita la segnalazione alla Polizia locale che ha effettuato un sopralluogo e avviato le indagini del caso. Adesso dovranno essere rintracciati anche gli eredi che non sanno ancora di quanto accaduto.

Il blitz

Tutto è successo un paio di giorni fa, nel cuore del centro storico, nella zona di Santa Maria a pochi passi da un’altra abitazione dove si trovano altri rom alloggiati regolarmente dalla Caritas. La presenza dei nuovi inquilini abusivi ha creato malumori tra chi vive nelle vicinanze. «La casa era disabitata perché il proprietario è morto», racconta un residente della zona Diego Vacca. «Gli eredi ancora non si sono messi d’accordo. Ma resta pur sempre il fatto che si tratta di un’abitazione privata che è stata occupata illegalmente». Queste persone, prosegue Vacca, «hanno visto che lo stabile era disabitato e sono entrati. Subito sono stati allertati il Comune, le forze dell’ordine e gli enti competenti che stanno cercando quelli che sono adesso i proprietari dopo la morte dell’uomo che vi abitava prima. Siamo preoccupati perché è già pieno di spazzatura che sta affiorando tra la recinzione».

Un cittadino che ha preso a cuore fin dall’inizio la vicenda della famiglia rom fa sapere che si tratta «di una mamma con cinque figli che finora erano costretti a vivere in condizioni pessime all’interno di una roulotte in mezzo alla campagna. Stavano davvero male, e non era vita soprattutto per i minori che stavano affrontando un momento davvero difficile».

La denuncia