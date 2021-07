Occhi puntati su chi arriva dall’estero 

Il modello potrebbe essere quello della Sicilia. Il Green pass non basta per chi arriva o chi torna dalle vacanze dai Paesi dove la variante Delta impazza: Malta, Spagna, Portogallo, Inghilterra, India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka ad esempio. La Regione è pronta a emettere l’ordinanza per far ripartire i test anti Covid a chi sbarca nell'Isola. L’obiettivo è bloccare i positivi prima che si possano creare altri focolai, un po’ come è avvenuto sino a ieri. Ed evitare così di entrare nella zona gialla.

«Gli ultimi casi di contagi Delta sono dovuti a sardi che rientrano dalle vacanze. E’ fondamentale effettuare controlli agli arrivi», predica da giorni Ferdinando Coghe, direttore del laboratorio analisi Aou di Cagliari. Nello stesso tempo si apre un nuovo fronte sardo nella lotta al virus: è necessario cambiare le regole che decidono le fasce nazionali.

La stretta

Il provvedimento di Christian Solinas dovrebbe entrare in vigore già in questo fine settimana. La stretta più importante dovrebbe interessare gli scali di Olbia, Alghero e Cagliari dove atterrano i voli provenienti dalle più importanti città europee. I test per chi arriva dalla penisola dovrebbero essere, invece, volontari. La gestione delle operazioni dovrebbe essere affidata alla Protezione civile che già si era occupata dei controlli nei mesi scorsi, quando l’Isola riconquistò la fascia bianca. Nei porti la strada è invece in discesa, almeno dal punto di vista logistico, visto che sono ancora in piedi gazebo, tende e postazioni allestiti tempo fa per somministrare i tamponi ai passeggeri in entrata.

L’appello dei medici

Plaudono a questa decisione della Regione i presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi della Sardegna. «La diffusione dei contagi da variante Delta in molti paesi europei sta ponendo seri problemi di tracciamento e la proposta di nuove misure atte ad evitare una nuova impennata di casi. In Sardegna, assistiamo purtroppo ad un aumento dei contagi da tale variabile che, in breve tempo, ha portato dalla classificazione a rischio basso a quella a rischio moderato – scrivono Giuseppe Chessa (Cagliari), Maria Maddalena Giobbe (Nuoro), Antonio Sulis (Oristano) e Nicola Addis (Sassari) – Le misure messe in atto nei mesi precedenti, con l’effettuazione di rigorosi controlli degli arrivi nei porti e negli aeroporti isolani, avevano dato dei buoni risultati per cui, a nostro parere, così come espresso da illustri colleghi virologi ed epidemiologi, sarebbe opportuno ripristinare tali controlli per chi arriva in Sardegna dall'estero. L'esecuzione di un tampone molecolare sarebbe un passaggio importante che permetterebbe di individuare eventuali contagi da variante Delta e da altre meno note che si stanno diffondendo, e consentirebbe un più efficace contrasto alla pandemia per evitare la temibile quarta ondata che metterebbe in ginocchio l’economia della nostra Isola già pesantemente compromessa».

«Nuovi parametri»

Due giorni fa l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, è stato chiaro: «Bisogna cambiare i parametri di valutazione delle zone». Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha fatto sua questa richiesta ed è pronto a proporla al Governo. Ieri l’ha rilanciata, altrettanto chiaramente Ugo Cappellacci: «D’estate la Sardegna triplica la popolazione per via dei flussi turistici, non si può calcolare l'incidenza dei contagi sulla base dei soli residenti e penalizzare l'isola che ha una situazione reale lontana dal superamento della soglia prevista per la zona gialla». Il deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna ha presentato un’interrogazione al Governo Draghi. «Non è pensabile che si accollino i numeri dei contagi solo alla Regione di destinazione e che i dati vengano sfasati anche dal fatto che i controlli vengono effettuati solo all'arrivo e non alla partenza. Occorre che i test avvengano prima della partenza anziché all'arrivo. In primo luogo è il metodo più efficace per avvicinarsi il più possibile all'obiettivo di voli e navi “covid-free”, in secondo luogo perché, se una Regione in cui ci sono destinazioni turistiche è costretta ad effettuare i controlli all'arrivo, con gli attuali parametri rischia di dover subire delle chiusure per via di positivi “importati”».

