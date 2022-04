Obbligo di Pos, scoppia la polemica 

La nuova stretta al contante non va giù agli esercenti. Il governo ha infatti accelerato la conclusione dell’iter legislativo (prevista inizialmente per gennaio 2023) che invece dal prossimo 30 giugno renderà obbligatorio accettare pagamenti elettronici per qualsiasi importo, prevedendo tra l’altro sanzioni per coloro che non si adegueranno. Si tratta di uno degli ultimi passaggi della strategia perseguita dalle ultime legislature per disincentivare l’uso di banconote e monete e allo stesso tempo spingere le transazioni tracciabili e perciò sotto il controllo del Fisco.

Le associazioni dei commercianti sardi, tuttavia, pur approvando le motivazioni alla base del provvedimento, hanno criticato aspramente i metodi con cui è stato imposto, ovvero caricando esclusivamente sulle spalle degli esercenti i maggiori costi per la gestione dei dispositivi di pagamento digitali.

Nuove regole

Il cuore dell’iniziativa varata dall’esecutivo è rappresentato dalle penalizzazioni a cui andranno incontro i commercianti che non garantiranno ai propri clienti anche l’uso del Pos per carte di credito, bancomat e bonifici online. In questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti sarà doppia e sarà composta da una multa dall’importo fisso pari a 30 euro, alla quale però si aggiungerà un esborso ulteriore del 4% calcolato sul valore della transazione. Quindi più pesante sarà il pagamento negato, più salata sarà la multa.

Critiche