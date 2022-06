Nuraghi da tutto esaurito 

Lo scisma del consorzio archeologico ha portato benefici. A Villagrande e Ilbono possono confermare che non tutti i mali vengono per nuocere. L’addio (burrascoso) di Irei, spartiacque con il passato, ha aperto nuovi e gratificanti orizzonti per i rispettivi complessi archeologici che incassano presenze. La primavera si è conclusa con oltre 250 presenze a Scerì (Ilbono) e più di 500 tra S’Arcu ‘e is Forros e Sa Carcaredda, a Villagrande. L’altro complesso che completava la triade consorziata, S’Ortali ‘e su Monti di Tortolì, di presenze ne ha contato zero: il sito di San Salvatore è chiuso per il mancato rinnovo della gestione e, a oggi, non c’è ancora una data di riapertura. Gli unici a visitarlo sono i vandali.

La soddisfazione

Il turista è alla ricerca non solo della conoscenza dei complessi, ma anche del territorio in cui sorgono in cui si cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e tradizioni. Chi, nella recente primavera, ha varcato la soglia dei siti di Ilbono e Villagrande non è più solo e necessariamente intenditore o appassionato ma si diversifica in vari segmenti di domanda. Tante anche le scolaresche che hanno visitato i templi dell’antichità. «Tra aprile e giugno le presenze per i soli laboratori didattici - racconta Alessandra Garau, 44 anni, una delle coordinatrici di Archeonova, insieme a Mariangela Cau, che gestisce i complessi di Villagrande - sono state 425 ragazzi e un centinaio di accompagnatori. Siamo soddisfatti». Il traffico è destinato ad aumentare e lo staff di 11 persone, in carico alla società in house del Comune presieduta da Mario Bruno Piras, si appresta ad accogliere turisti in massa: «Le prenotazioni iniziano a salire e contiamo in una bella stagione», conferma Garau. Sorride anche Ivan Marongiu (45), coordinatore del sito di Scerì gestito (dal primo gennaio) dall’associazione temporanea di imprese composta da Suia di Ilbono e Semata di Dolianova: «Il movimento è in crescita e stiamo ricevendo diverse prenotazioni dai resort. Siamo anche un’alternativa buona al mare mosso».

Tortolì a secco

Mentre a Ilbono e Villagrande brindano alla rinascita, nella cittadina il complesso è chiuso ai visitatori. L’accesso al pubblico è vietato da fine febbraio. Dopo la scadenza del contratto di gestione con la società Muvis è atteso il nuovo bando. Intanto i tombaroli sono già entrati in azione.