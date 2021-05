Nuraghi all’Unesco, verso la volata finale 

Il problema è di chi non c’è. Perché non essere nella foltissima e inesauribile lista di chi sostiene la richiesta di iscrizione dei nuraghi fra i beni tutelati dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità, qualcosa vuol dire. La Sardegna è scesa in campo in modo massivo per dire sì: enti locali e banche, compagnie di navigazione e organizzazioni di categoria, lo sport al massimo livello e l’accademia. Da ultimo la Regione ci ha messo il carico da novanta. «Il presidente Solinas – dice Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori e front-man del movimento che ambirebbe a stare fuori dai partiti – ha annunciato un investimento di un miliardo. E’ la cifra più importante mai destinata alla cultura. Vuol dire avviare scavi archeologici, poter governare il territorio, controllarlo. Significa buste paga, economia».

Tutti in fila

Dal 1 giugno del 2006 ci sono l’Isola dell’Asinara, l’Arcipelago della Maddalena e il Sulcis-Iglesiente. Dal mese scorso, le domus de janas. Entro maggio, potrebbero entrare anche i nuraghi, o perlomeno così sperano all’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”. Per l’accesso alla “Tentative list” la concorrenza è spietata, perfino in casa. I territori che non sono già dentro spingono per entrare. Poi diventa obbligatorio trascorrere almeno un anno in attesa di metter giù un dossier convincente. Ovviamente va costruita un’impalcatura culturale e scientifica, ma non soltanto. Occorre fare individuazioni nel dettaglio (nell’Isola si parla di una trentina di siti), dimostrare le ricadute sul territorio, definire la gestione. Per intenderci, non ripetere l’esperienza del Parco geominerario, ammesso con tutti gli onori e poi cacciato con disdoro.

Simboli identitari

« Il Consiglio regionale ha detto sì all’unanimità, gli ordini professionali sono entusiasti, le scuole pure, il Dipartimento aerospaziale e il Crs4 lavorano per fornire la miglior tecnologia possibile. Se tutti hanno risposto in questo modo, qualcosa vuol dire». Cossa interpreta la grande adesione come un segno tangibile di riappropriazione: «Per molti di noi i nuraghi sono, erano, un elemento del paesaggio che consideriamo nostro. Altra cosa è l’orgoglio. Perché al Metropolitan di New York, o al British di Londra, oppure scegliete voi il museo, le civiltà mesopotamiche sono ampiamente rappresentate mentre di quella nuragica non c’è traccia?».

Attenzione nazionale

Di sicuro il tema ha colpito anche la stampa nazionale, e non era scontato. Da L’osservatore romano al Sole 24 ore, per dire l’ampiezza del range di curiosità, tutti si sono esercitati sul tema. Spiritualità, economia, cultura, tecnologia di ultimissima generazione, turismo, occupazione. Ciascuno ha identificato un’amplissima schiera di vantaggi: «La vera unicità della Sardegna sono i nuraghi. Non le spiagge, né il clima, né il patrimonio minerario, in giro per il mondo c’è tanto di simile. Come i nuraghi però non c’è nulla. Fra l'altro sono distribuiti in tutto il territorio regionale». Tradotto, vuol dire che manca la benzina per le gare di campanile e viceversa il fronte unico di sostegno ha ampiezza difficile da trovare altrimenti. Il comitato scientifico, presieduto da Giovanni Ugas, si appresta a dare gambe al dossier. «Ma quello che conta di più è il coinvolgimento delle comunità locali, la corsa alla candidatura Unesco da questo punto di vista ha già vinto la scommessa». Una battaglia di sensibilità corale nella terra delle parrocchiette, come l’altra – diversissima ma sostanziale e dirimente – sull’inserimento del principio di insularità nella Costituzione. A voler essere ottimisti, potrebbe essere la volta buona. Un segno di ripartenza con la maiuscola, finalmente.

