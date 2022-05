Nuraghe Losa, una galassia di eventi 

Dodici appuntamenti, dal 15 maggio al 21 settembre, per scoprire l’area di Losa, in momenti diversi della giornata accompagnati da musica, danza, approfondimenti archeologici, libri e tutta la poesia che il sito potrà offrire.

L’avventura

La Cooperativa Paleotur, che gestisce il Parco archeologico del nuraghe Losa, propone un nutrito calendario di eventi estivi intitolato “Dal giorno alla notte”. Eventi molto attesi e che si svolgono in uno dei più importanti e suggestivi monumenti della civiltà nuragica. «All’alba – evidenzia il presidente della coop Paleotour, Dario Vinci – vivremo il solstizio d’estate, nel tardo pomeriggio una rigenerante pratica yoga, all’imbrunire ci immergeremo tra le pagine di un libro. Al tramonto – aggiunge – saluteremo il sole nel primo giorno d’estate e ci faremo accarezzare dalle stelle e dalla luna piena ascoltando racconti di miti e costellazioni. Ci lasceremo ancora trasportare dal suono di un organetto o seguiremo il ritmo di corpi che ballano, salutando l’estate con l’equinozio d’autunno».

Il calendario

Si parte domenica 15 maggio (ore 16.30) con Odaka yoga e vibrazioni a cura di Gabriella Sechi. Sabato 18 (alle 18.30) “Tramonto del solstizio d’estate” e osservazione del tramonto con l’astrofisica Barbara Leo dell’associazione Orbitando. Domenica 19, alle 6, “Alba del solstizio d’estate” a cura dell’archeologa Ilaria Montis. E sempre con la studiosa Montis, domenica 19 giugno (ore 18.30) “Tramonto del Solstizio d’estate”. Martedì 21 (ore 6) “Alba del Solstizio d’estate” e osservazione dell’alba a cura di Ilaria Montis. Alle 18.30 “Tramonto del Solstizio d’estate”. Sabato 25 (ore 18.30) presentazione del libro “Janas - La scomparsa di Angela Masala” con la presenza dell’autrice Federica Selis e del relatore Luca Gentile. Mercoledì 13 luglio (alle 21) Losa, Luna Serenata e Luna Chitarra, armonica a bocca e organetto con Antonio Cossu. Il 30 luglio (21.30) “Miti e Costellazioni” in collaborazione con l’associazione Orbitando e l’astrofisica Barbara Leo. Venerdì 12 agosto (20.30) Losa e la Luna, il verde (non) è un colore difficile. Spettacolo di danza a cura della compagnia Il Tempo Favorevole con VeroniKa Aguglia, Marinella Freschi, Barbara Martinini. Musiche di Roberto Paci Dalò. Sabato 10 settembre (ore 21) “Spiriti e Dei nella statuaria preistorica della Sardegna” con l’archeologo Giorgio Murru, il fotografo Nicola Castangia e l’editore Carlo Delfino. Il 21 settembre “Tramonto dell’Equinozio d’Autunno”. Nelle giornate delle osservazioni, è prevista sempre la visita guidata. Per info: 078552302 / 331 9128790.