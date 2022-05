Nuraghe e parco, boom di visitatori 

Pochi ma buoni. I siti da visitare per l’edizione quartese di Monumenti aperti erano soltanto quattro, ma quel che conta e che i cittadini e anche qualche turista hanno affollato i vari percorsi culturali.

Archeologia

Come sempre il podio del più visitato va al Nuraghe Diana a Is Mortorius che ha richiamato oltre 300 persone. E sarebbero state ancora di più se sabato sera non fosse arrivato il diluvio. Ci si è comunque rifatti ieri con una lunga onda di visitatori fin dal mattino all’apertura. «Siamo molto soddisfatti», spiega l’archeologa Patrizia Zuncheddu che ha guidato i visitatori nel sito, «come sempre il Nuraghe Diana attira e incuriosisce. È stato bello vedere arrivare persone addirittura da Dorgali e Ozieri appositamente per partecipare alle visite guidate». Interessante e molto apprezzato anche il tour alla Villa Romana di Sant’Andrea condotto dall’associazione Cittadinanza Attiva Oikos. «Peccato per l’acquazzone di sabato pomeriggio» spiega il presidente di Michele Randaccio, «ma comunque è andata benissimo con oltre un centinaio di visitatori». Più o meno lo stesso afflusso anche ai fortini del Simbirizzi e di via Tharros dove l’Ass Fort Sardegna assieme al Comitato di Margine Rosso ha portato indietro nel tempo, tra armamenti e oggettistica del periodo della seconda guerra mondiale.

Parco sold out

E centinaia di persone si sono riversate al Parco di Molentargius per partecipare agli itinerari turistici a piedi o con il trenino ma anche per assistere all’iniziata organizzata dall’associazione Ayò in una delle aree verdi dell’oasi naturalistica con gli stand dell’enogastronomia e dei prodotti tipici con la partecipazione di Campagna Amica, della Cantina di Quartu, di Tradizione Fratelli Piras, del Molino Secci e di Piero Sarritzu, 38 anni uno dei pochissimi, che nel territorio produce le pesche. «Ha iniziato mio padre» racconta, «nei terreni di vecchi vigneti che dovevano essere estirpati. Da lì sono nate una trentina di varietà che si producono da fine maggio a fine settembre». Il Mulino Secci va avanti da quattro generazioni. Ieri a Molentargius c’era l’ultima con Michele che ha 22 anni: «Ho studiato agraria» dice, «e dopo ho voluto continuare la tradizione di famiglia». Nell’area verde spazio anche per lo sport con yoga e pilates.