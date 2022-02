Nuraghe Diana, nuovi scavi per il rilancio 

«Un finanziamento importante che ci consentirà di portare avanti le indagini archeologiche», sottolinea l’archeologa Patrizia Zuncheddu, che cita il professore di Paletnologia e Antichità sarde Enrico Atzeni tra i primi a interessarsi del Nuraghe Diana. Ma servono altre risorse per migliorare il sito archeologico quartese fronte mare: servizi ricettivi, un miglioramento della viabilità e il potenziamento della cartellonistica in primis. «Tutti interventi che hanno bisogno di ulteriori contributi finanziari», sottolinea l’archeologa Patrizia Zuncheddu che da tempo porta avanti una serie di iniziative - con tanto di visite guidate - per valorizzare il nuraghe di Is Mortorius.

Per l’amministrazione comunale un risultato importante. «È la conferma di come il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale siano degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita, sul piano economico e sociale, del territorio», commenta la presidente della commissione Politiche culturali Ketty Giua. «Quartu è spesso conosciuta per le sue spiagge e i suoi dolci tipici, con queste risorse riusciremo a valorizzare le nostre ricchezze, partendo dal nuraghe e dai beni paesaggistici, per trovare nelle nostre radici la strada della nuova rinascita» della città.

Il progetto è stato presentato alcuni mesi fa dalla Soprintendenza archeologica di Cagliari, ora inserito nel circuito dei nuraghi, uno dei trentotto “Grandi progetti beni culturali” sposati dal Ministero. «Il finanziamento è destinato principalmente per completare il restauro e per la messa in sicurezza nelle parti sono concentrano le maggiori criticità, ma contiamo di riuscire a fare anche altri scavi soprattutto nella parte esterna», spiega Gianfranca Salis, archeologa della Soprintendenza. «Interventi che serviranno a rendere il nuraghe più adatto alle visite».

Dopo aver incantato centinaia di turisti, il Nuraghe Diana conquista anche il Ministero della Cultura e incassa parte del tesoretto destinato al piano di studio e valorizzazione dei nuraghi nell’Isola. Un progetto complessivo di 890mila euro - insieme ai nuraghi Santu Miali di Pompu e San Pietro di Ussaramanna - che dovrebbe portare nel sito archeologico del litorale quartese circa trecentomila euro, destinati al completamento del restauro, alla messa in sicurezza ed a una nuova campagna di scavi.

Il circuito

Il riconoscimento

Da qui l’appello alla Regione: «Il Nuraghe Diana, per avere le caratteristiche che l’Unesco richiede per il riconoscimento come patrimonio per l’umanità, necessita di finanziamenti», ribadisce l’archeologa, «altrimenti è inutile averlo inserito nell’elenco dei nuraghi da proporre». Percorso che coinvolge anche gli studenti delle scuole superiori, con il “Master junior sulla civiltà nuragica” - che scade il 15 febbraio - il corso organizzato dall’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” e promosso dalla direzione scolastica regionale.

Per il nuraghe quartese una valorizzazione doverosa dopo il successo delle iniziative culturali messe in campo la scorsa estate, e ancora in corso, «grazie alle risorse comunali e all’impegno dell’assessorato alla Cultura di questa amministrazione», precisa Zuncheddu. «La posizione strategica e la sua bellezza sono i punti di forza del Nuraghe Diana, noi ce la stiamo mettendo tutta per valorizzarlo e promuoverlo il più possibile. Serve però il contributo di tutti», aggiunge Zuncheddu, «Regione compresa».

