Nuovo tracciato metro, minoranza all’attacco 

«Il sindaco avrebbe dovuto immediatamente dialogare con la Regione – dicono - visto che ha le deleghe all’Urbanistica e ai trasporti ed è rappresentato nel Consiglio metropolitano da un fedele consigliere, ora anche capogruppo della sua lista, senza attendere che Quartu e Quartucciu andassero al voto e i nuovi sindaci ottenessero la modifica del precedente accordo già pronto per essere cantierato».Picciau, Zucca e Argiolas accusano il primo cittadino Tomaso Locci di «non essersi saputo far valere. Monserrato è sempre stata protagonista nei progetti della metro sin dal 1996. Fu realizzata la prima linea della tratta Cagliari piazza Repubblica – Monserrato via San Gottardo e nel 2010 aperti i cantieri di prolungamento della linea 1 Monserrato Gottardo-Policlinico. Nel 2012 iniziarono i lavori per la linea 2 Monserrato Gottardo-Settimo San Pietro. Nel 2013 iniziarono gli incontri tra Cagliari, Quartu, Monserrato e Quartucciu». I tre esponenti dell’opposizione ricordano che «a fine 2016 ci fu l'accordo per far passare la metro su rio Saliu, tra la caserma dei carabinieri e i due istituti superiori, per poi proseguire in via Riu Mortu in direzione Quartu. Monserrato così avrebbe avuto due nuove fermate, una in prossimità dell’Istituto scolastico Scano e una nei pressi del Comparto 8».

Dopo l’intesa tra Arst, Regione e Comuni interessati, il presidente Christian Solinas in una nota stampa, ha spiegato che «il progetto, nonostante gli sforzi della Regione, aveva conosciuto una fase di stallo dovuta al mancato accordo tra i Comuni coinvolti». Parole interpretate dai consiglieri di minoranza Valentina Picciau, Andrea Zucca e Ivano Argiolas, come un esplicito riferimento al Comune di Monserrato: «L’esclusione dal nuovo percorso è responsabilità della Giunta», attaccano. Il 24 ottobre hanno protocollato un’interpellanza in attesa di essere discussa in Aula.

L’accordo sul nuovo tracciato della metro che collegherà Cagliari a Quartu passando per Quartucciu, ha lasciato fuori Monserrato. Il punto di innesto sarà infatti a Is Pontis Paris e il tracciato passerà dietro il centro commerciale “Le Vele”, rientrando all'ingresso di viale Marconi all'altezza di via Maiorana.

Le parole di Solinas

L’attacco

La replica

Pronta la replica del sindaco Locci: «Il progetto originario prevedeva il coinvolgimento di Monserrato – dice -; finché la progettazione non sarà definitiva e i lavori appaltati, le modifiche sono ammesse, quindi anche all'attuale progetto. Monserrato è l'unica città dell'hinterland ad avere un collegamento metro con Cagliari: quindi il nuovo progetto provvisorio non ci penalizza ma permette per ora di non occupare un tratto importante come via Cesare Cabras, che ha ricevuto 1 milione e 200mila euro di fondi Pnnr per la sua riqualificazione. Arst e Regione hanno assicurato che Monserrato non sarà tagliata fuori dal nuovo percorso, tramite fermate nel nostro territorio e/o coincidenze con l'attuale rete».

Per questo Locci bolla come «pretestuose» le critiche dei tre consiglieri. «Siamo come sempre disponibili ad ascoltare loro proposte da portare ai tavoli di concertazione: ma arrivano solo sterili critiche che da oggi saranno urlate a voce ancora più alta».

