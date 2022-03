Nuovo stadio, calcio d’inizio nel 2025 

La prima granitica certezza è che entro due mesi, a maggio, il Cagliari calcio presenterà il progetto definitivo del nuovo stadio da 125 milioni di euro. Quindi, l’anno seguente, nel 2023, dovrebbe cominciare la demolizione del vecchio Sant’Elia. Nel 2024, infine, via ai lavori (durata due anni) del nuovo impianto che la società di Tommaso Giulini gestirà in concessione per 50 anni. Perché Cagliari calcio e Comune hanno un obiettivo: costruire il nuovo stadio e inaugurarlo per la stagione 2025-2026. «Nei 50 anni di concessione, dopo la quale lo stadio tornerà al Comune, l’obiettivo sarà rientrare dell’investimento attraverso le linee di ricavo previste dal progetto definitivo. Stiamo analizzando tutto al meglio perché non possiamo permetterci di sbagliare», spiega il presidente Tommaso Giulini. «Il mio impegno è sempre stato quello di dare a Cagliari e alla Sardegna un nuovo stadio all’interno del grande quartiere di Sant’Elia, completamente rigenerato e ricollegato alla città», aggiunge il sindaco Paolo Truzzu.

Le tappe

I prossimi due mesi saranno cruciali per il futuro del Cagliari: in campo infatti si lotterà per la salvezza, entro maggio verrà completato il progetto definitivo del nuovo stadio. «Avremmo voluto presentarlo già in questi giorni ma è servito più tempo», dice Giulini. A maggio «avremmo terminato il nostro lavoro e la pubblica amministrazione lavorerà un paio di mesi in vista della dichiarazione di pubblica utilità e del bando, poi potremo cominciare, speriamo già nel 2023, con le demolizioni del Sant’Elia e la costruzione del nuovo stadio», aggiunge. Il Cagliari ha trovato il partner giusto per finanziare (con 25 milioni, di cui il 60% a carico della società rossoblù, il restante 40 a carico di Costim) e realizzare l’impresa: il gruppo Costim, oltre 300 milioni di fatturato nel 20121 e circa 600 dipendenti e, al suo interno, l'impresa di costruzioni bergamasca guidata dall’avvocato Francesco Percassi. «Per noi è un onore poter lavorare accanto a una società così prestigiosa come il Cagliari Calcio, in una terra di grande fascino. Non rappresenta solo un appalto, ma un investimento di alto profilo che nasce dalla fiducia in questo progetto. Da sempre lavoriamo anche con l’obiettivo di coinvolgere aziende locali», dice Percassi.

Il Comune

Il caro prezzi ha fatto lievitare il costo delle materie prime e alla fine lo stadio (il nome potrebbe essere Unipol Stadium) costerà 125 milioni di euro. Più della metà dell’opera sarà finanziata a debito, la Regione ha promesso 30 milioni , il Comune ne ha già stanziato 10 e altri (si parla di altri 18 milioni, non appena sarà presentato il progetto) arriveranno. «Non sono soldi per il Cagliari calcio», tiene a precisare il sindaco Truzzu, «ma per un’opera pubblica che rimarrà di proprietà del Comune e che è fondamentale per il rilancio di tutto il quartiere». Una delle novità del progetto, per esempio, è la costruzione di un albergo e la rinuncia del Cagliari a realizzare il centro commerciale (così come aveva chiesto per primo Roberto Mura, Psd’az), una scelta gradita all’amministrazione che tutela il tessuto commerciale della zona. «Come amministrazione abbiamo l’idea di realizzare un polo museale della scienza e dell’innovazione, in linea con la tradizione della città, anche in considerazione del fatto che siamo come Isola in prima linea sulla ricerca scientifica. Speriamo di realizzare questo sogno che può rappresentare un'occasione di riscatto per tutto il quartiere», dice ancora. E poi conclude: «Lo stadio assume valore se collegato alla riqualificazione di Sant’Elia, uno spazio da godere tutto l’anno tra attività sociali, culturali, sportive, wellness e di intrattenimento. Si potrà creare sviluppo, attrazione, lavoro per tutta la comunità. L’area avrà una vocazione moderna e verde, svilupperemo le attività in stretta connessione con l’area sportiva di Monte Mixi. Avremo così un quartiere collegato alla città. Cagliari sarà più moderna e sostenibile».