Nuovo stadio a Flumini e atletica a Is Arenas 

«Ripensiamo Is Arenas come un campo Coni quartese, con la pista d’atletica e altre discipline sportive. E trasferiamo il calcio in un nuovo stadio, magari proprio a Flumini». Un’ipotesi emersa durante la riunione di confronto in Consiglio comunale, proposta dal capogruppo del Psd’Az Tonio Pani e in parte condivisa anche dal sindaco Graziano Milia. «Sono d’accordo sul fatto che dobbiamo pensare ad un nuovo campo di calcio, prima però c’è da chiudere il contenzioso sullo stadio di Is Arenas», ha commentato Milia.

«Occasione unica»

Fra i temi caldi al centro della discussione lo sport. «Poter usare i fondi del Pnrr è un’occasione unica», ha sottolineato il sardista Pani, «serve però una visione d’insieme. Prediamo in considerazione, per esempio, l’ipotesi di trasferire il mondo del calcio in un’altra struttura sportiva, io ho suggerito l’impianto di Flumini: un campo che fra l’altro ha la possibilità di espandersi anche per quanto riguarda i parcheggi e le gradinate. E non sarebbe male considerare il complesso sportivo di Is Arenas», ha suggerito, «come una struttura polifunzionale, una sorta di Coni due dove concentrare tutte le altre discipline al di fuori del calcio».

Alternativa a Is Arenas

Proposta che piace al sindaco. «Sono d’accordo sul fatto che dobbiamo pensare ad un altro stadio, al di là di Is Arenas dobbiamo lavorare per avere un nuovo campo di calcio», ha detto Milia dopo l’intervento del consigliere Pani. «Stiamo cercando di recuperare una serie di impianti sportivi», ha ricordato riferendosi ai progetti di messa in sicurezza di campi e palestre comunali fermi da tempo. «L’esperienza Ruggeri aveva un po’ rimesso a posto le cose», ha precisato, «poi però si è tutto fermato, credo per mancanza di risorse. In ogni caso», ha aggiunto il sindaco, «ci siamo ritrovati una situazione drammatica che stiamo cercando di recuperare, nei limiti di quello che i bandi ci consentono di fare».