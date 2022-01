Nuovo senso unico? A Muravera  decideranno i cittadini 

I quesiti potrebbero riguardare diverse zone del paese e non solo il senso di marcia della via Roma. Tra le ipotesi un quesito su viale dei Platani (meglio il doppio senso di marcia con meno parcheggi o il senso unico con più parcheggi) e uno su quale possa essere la miglior porta d’ingresso per il paese.

Un voto su una scheda per decidere il futuro della viabilità di Muravera. Dopo tre mesi di sperimentazione (la novità principale consiste nell’inversione del senso di marcia in via Roma, adesso si procede dal mare verso il centro) e mille discussioni, l’amministrazione comunale ha deciso di dare la parola ai cittadini attraverso un sondaggio popolare (e non un referendum).

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 9 gennaio dalle 9 alle 18 nell’aula consiliare del Comune intitolata a Piero Loddo. Potranno esprimersi solo i residenti maggiorenni (sarà necessario munirsi di documento di identità).

La scelta

«È un qualcosa – sottolinea il sindaco Salvatore Piu – che non è mai stato fatto a Muravera negli ultimi dieci anni, stiamo cioè utilizzando il metodo più democratico che ci sia, un sondaggio popolare». Piu spiega che i cittadini saranno chiamati ad esprimersi su tre diversi quesiti «sui quali stanno lavorando i consiglieri comunali e che saranno resi noti il giorno della votazione».

I quesiti potrebbero riguardare diverse zone del paese e non solo il senso di marcia della via Roma. Tra le ipotesi un quesito su viale dei Platani (meglio il doppio senso di marcia con meno parcheggi o il senso unico con più parcheggi) e uno su quale possa essere la miglior porta d’ingresso per il paese.

Difficile ci sia un quesito sul ritorno al doppio senso di marcia in via Roma, come era sino al 2014. «Il sondaggio popolare – aggiunge Piu – sarà a costo zero, sta infatti pensando a tutto una task force formata da sette consiglieri comunali. La domenica del sondaggio coinvolgeremo i consiglieri di minoranza per controllare la regolarità sia del voto sia dello spoglio».

Le modifiche

La viabilità sperimentale è partita lo scorso 13 ottobre con l’inversione, appunto, della via Roma e di una serie di traverse. L’obiettivo era quello di creare una serie di anelli per ottimizzare il flusso veicolare. Un mese dopo sono state apportate le prime modifiche come, ad esempio, l’inversione di viale dei Platani. A dicembre ancora una modifica con il doppio senso in viale dei Platani e l’eliminazione di una fila di parcheggi. Il progetto, qualora si superi la prima fase di sperimentazione, prevede l’incremento dei parcheggi nel tratto ovest della via Roma, la realizzazione di due rotatorie, una pista ciclabile tra il centro storico e i giardini e la rivisitazione dello spazio all'ingresso della scuola materna di via Montessori.

La sperimentazione è stata bocciata sin da subito dal gruppo di minoranza Obiettivo Muravera soprattutto perché «la via principale del paese è diventata il canale delle acque alte parallelo a via Roma». Tra le tante criticità evidenziate dall’opposizione il passaggio dei mezzi pesanti sulla via Sarrabus lato case «che invadono spesso la corsia pedonale» e la poca funzionalità della regolamentazione del traffico a ridosso del distributore Q8.

Il dibattito

Minoranza perplessa anche sul sondaggio popolare appena annunciato: «Tutto ciò che porta ad una democrazia partecipata - sottolinea il consigliere Andrea Zinzula – è senz’altro buono. Tuttavia passare da un referendum a un sondaggio diversifica lo strumento stesso». Inoltre «sei giorni di preavviso senza sapere modalità e quesiti a mio avviso significa fare le cose alla spicciolata. Come verranno informati tutti i residenti?». Infine «perché non permettere anche agli esercenti non residenti di esprimere un parere, essendo parti in causa dell'attuale viabilità?».

Gianfranco Sestu, capogruppo di “ Obiettivo Muravera”, ribadisce di essere favorevole a far esprimere la popolazione ma chiede di conoscere prima i quesiti «in modo tale da consentire ai cittadi ni le opportune valutazioni. In questi mesi, per quello che abbiamo raccolto tra i muraveresi, la nuova viabilità è stata bocciata».

