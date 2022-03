Nuovo rinvio per la strada di Sibiri 

La strada di Sibiri fa infuriare i residenti che ieri hanno incontrato il sindaco Andrea Floris. Dal centro abitato collega Gonnos alla Costa Verde e all’Iglesiente, la strada, per quanto rurale, è una delle più trafficate non solo in estate ma tutto l’anno, data la presenza di aziende agricole, strutture ricettive e abitazioni. Un incontro che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca: i cittadini hanno chiesto al sindaco, che aveva promesso meno di un mese fa di terminare i lavori entro giugno grazie ai 240 mila euro della Protezione civile, perché non ci fosse ancora un progetto. Dagli assessori al Patrimonio Francesco Porta e all’Urbanistica Simonetta Zurru quasi una doccia fredda. «Sin dal primo momento abbiamo preso in mano la situazione. Per i danni delle piogge di novembre 2019 ci sono stati dati 240 mila euro, non tutti per la strada di Sibiri. Il problema è che l’ufficio tecnico è stato fortemente provato da assenze e malattie nel 2020 e che due ingegneri progettisti hanno abbandonato il progetto per motivi personali. È inutile chiedere finanziamenti e fare progetti se manca il personale: per questo ci stiamo dedicando alla riorganizzazione. Non riusciremo a finire i lavori per giugno ma riusciremo ad affidare l’incarico».

L’appuntamento

Zurru parla del milione di euro che era stato previsto per la strada con la vecchia giunta «Erano Fondi che Invitalia aveva destinato a un progetto territoriale: al nostro Comune sarebbe spettato un milione di euro - tra l’altro ero io il progettista - ma le risorse stanziate dal governo sono state dirottate altrove visto che l’anno successivo c’è stata l’emergenza Covid. Per questo interverremo con le somme che la nostra amministrazione ha ottenuto e otterrà». I residenti non vogliono più solo promesse e il sindaco Floris gli va incontro fissando un secondo incontro per fine aprile in modo da verificare lo stato dell’opera.

Le proteste

«Siamo circa cinquanta famiglie», spiega Gianpaolo Ecca, «stanche di essere isolati. Nessuno viene a trovarci a causa della strada e per noi andare in pese è quasi un’avventura». Sulla pericolosità della strada hanno spiegato le loro perplessità anche Patrizia Muntoni e Caterina Lecis che per questioni lavorative ogni giorno fanno la spola da casa al centro del paese percorrendo dieci chilometri di strada disastrata. Giuseppe Fanari, ottantaquattrenne del posto, spiega le numerose difficoltà anche per ricevere assistenza: «Il mio medico non sempre riesce ad arrivare fin qui. Anche le ambulanze per arrivare da noi ci mettono molto più tempo a causa della strada. Se dovesse succedere qualcosa di chi è la colpa?».