Nuovo raid dei ladri alla Prociv 

Uno dei volontari, Roberto Pischedda, che è anche presidente della Prociv della sede di Selargius, commenta con grande amarezza quanto accaduto durante la settimana: «Non riesco davvero a capire – sono le sue parole -. Non voglio aggiungere altro anche perché le indagini sono in corso. Dico solo che tutte le nostre attività di antincendio e di soccorso sono ovviamente ferme per mancanza dei mezzi necessari».

Nelle prossime ore l’associazione farà l’inventario presentando la nuova denuncia ai carabinieri che ieri hanno eseguito un primo sopralluogo in via Brigata Sassari durante il quale potrebbero essere state anche rilevate impronte digitali utili nell’economia delle indagini. I militari della Compagnia di Quartu hanno anche eseguito interrogatori e perquisizioni alla ricerca della refurtiva. La convinzione è che ad agire siano stati gli stessi teppisti che hanno firmato il colpo di metà mese, suscitando non poco allarme in città. In questo caso il nuovo raid nella sede della Prociv potrebbe far pensare ad un disegno ben preciso della banda che potrebbe aver anche agito su commissione.

Secondo raid in pochi giorni alla Prociv di via Brigata Sassari. I malviventi questa volta hanno forzato una recinzione e sono entrati nei locali dell’associazione di volontari provocando altri danni dopo quelli fatti a Ferragosto, mettendo tutto sottosopra e rubando computer, estintori e altre apparecchiature di valore.

Caccia alla banda

Volontari preoccupati

Nel primo raid sono state depredate le due ambulanze e il furgone con pedana utilizzato per accompagnare i pazienti in clinica per fare le radiografie o attività di recupero. Come sono stati danneggiati i mezzi dell’antincendio: il Bremak e il Defender consegnato dalla Regione col piano antincendio. Ieri mattina dei funzionari dell’assessorato all’Ambiente hanno fatto un sopralluogo per la verifica dei danni, mentre i carabinieri effettuavano i loro accertamenti cercando la pista utile per arrivare ai malviventi.

Il tendone

Ieri i ladri, arrivati probabilmente con un camion, hanno anche tentato di portare via il grande tendone da 500 posti messo a disposizione della Prociv per le calamità naturali: non sono riusciti però a caricarlo, abbandonandolo nel magazzino. L’associazione ha subito chiesto alla Regione di garantirne la sicurezza in un deposito della Protezione civile.

Il bottino

Secondo il primo inventario, mancherebbero almeno una decina di divise dei volontari, diversi computer ed estintori. Portata via anche una scheda-memoria di uno dei computer: un furto mirato? Non lo si può escludere e l’indagine viene portata avanti a 360 gradi. I carabinieri avrebbero anche recuperato le immagini delle telecamere esterne per tentare di risalire agli autori del doppio raid.



