Nuovo ospedale, più dubbi che certezze 

Sull’idea sono (quasi) tutti d’accordo. «Se ci sono investimenti che possono riqualificare una zona strategica della città», come Sant’Elia, «e, allo stesso tempo, dare ossigeno alla sanità e alle imprese del settore delle costruzioni, questa è certamente una buona notizia», dicono le associazioni dei costruttori edili. Al netto di questo, però, «restano diversi dubbi», aggiungono.

Le perplessità

La proposta del governatore regionale Christian Solinas di realizzare un polo sanitario di eccellenza tra la Fiera e Sant’Elia, che dovrebbe ospitare anche tutta l’oncologia, «un’opera che abbia anche alti valori estetici e urbanistici», trova una timida accoglienza dei rappresentanti delle associazioni. «Premesso che si tratta di un’idea importante, affascinante anche per il fatto di voler attribuire una valenza architettonica, e quindi anche turistica, all’opera, bisognerebbe però entrare nei dettagli», spiega Giorgio Delpiano, presidente di Confapi. «In questo momento manca ancora una legge urbanistica. Inoltre bisogna vedere con quale sistema si distribuiscono le risorse alle imprese. Detto diversamente, se si mantengono i general contractor che utilizzano le nostre imprese ma alle quali lasciano margini ridotti, allora ha poco senso», aggiunge.

Le periferie

«L’idea di un nuovo polo ospedaliero è sicuramente necessaria, permetterebbe di dismettere alcune strutture fatiscenti e non più adeguate all’offerta», sottolinea Renato Vargiu, vicepresidente di Confindustria Sardegna meridionale e presidente del settore costruttori degli industriali del sud Sardegna. «Quello che ci lascia perplessi è la zona in cui dovrebbe sorgere. Il nuovo ospedale dovrebbe essere previsto in una zona più baricentrica per la città metropolitana e non solo per Cagliari, e con una rete viaria che possa garantire una fruizione maggiore». Centrale, per le associazioni è il tema della riqualificazione. «Si apra il dibattito per capire quale Cagliari immaginiamo e cosa serve per farla diventare un polo di investimenti e di attrazione»,dice Francesco Porcu presidente regionale della Cna

Il pronto soccorso

Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, boccia senza appello la proposta. Sullo sfondo la situazione dei pronto soccorso cagliaritani. «Un nuovo ospedale? Solinas spieghi intanto perché nei pronto soccorso oggi bisogna fare 12 ore di attesa. Per oltre sei mesi, infatti, Brotzu e Policlinico hanno supportato una mole di accessi che nella normalità gravava su altri presidi. Da un mese e mezzo la Sardegna è fuori pericolo, i sardi possono andare al mare, in ristorante ma non possono stare male». Perché una programmazione sulle riaperture graduali dei pronto soccorso ancora non c’è. «In questa prova di imperizia», conclude, «lascia sgomenti questa idea buttata lì, senza progetti, senza fondi e senza un briciolo di realismo». (ma. mad.)

