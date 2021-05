Nuovo museo per i Giganti, ripartono i lavori 

Le ruspe hanno riacceso i motori. Sulle rive dello stagno si ricomincia a lavorare, per mettere in piedi il nuovo museo dei Giganti di Mont'e Prama. Una bella coincidenza: si rianima il cantiere e sono tornati anche i visitatori all’interno dell’esposizione di via Tharros. Per ora non c'è la coda all'ingresso ma le sale da ieri sono di nuovo aperte al pubblico. Il resto dei programmi sulla gestione del grande patrimonio culturale del Sinis è fermo: quattro frecce accese, dai giorni della strillata contesa tra Comune di Cabras e Sovrintendenza archeologica.

Accordo sospeso

Sull’accordo con il Ministero dei Beni Culturali tutto tace come anche sul tanto contestato trasferimento di alcune statue dal museo di Cabras ai laboratori di Calamosca. Il restauro che la Sovrintendenza considerava urgentissimo sembra in stand-by, da quando il sindaco Andrea Abis aveva impedito il prelievo dei reperti. Allora si era parlato di una gestione concordata, ma l'intesa ancora non arriva. «Siamo in attesa di capire se la nostra proposta verrà accettata o meno - spiega Abis -. Per ora non ci sono novità. Le statue quindi possono essere ammirate tranquillamente nel nostro museo».

Lo scambio

Il Comune, assieme alla Regione, ha proposto una sorta di baratto. Uno scambio tra Giganti, tra quelli che ancora devono essere restaurati, e che la Soprintendenza vorrebbe portar via da Cabras, e quelli che sono in bella mostra all'interno del Museo archeologico Nazionale di Cagliari. Questo per non indebolire l'offerta del museo civico. Ma non solo. Il Comune ha anche chiesto di poter effettuare a Cabras l'ultima parte del restauro delle statue contese, cioè due Giganti e due modellini di nuraghe.

La nuova ala

Il silenzio ministeriale blocca anche l'inaugurazione della nuova ala realizzata a pochi metri dal museo civico “Giovanni Marongiu”. Nella nuova sala, infatti, il Comune vorrebbe mettere in esposizione tutti i Giganti presenti a Cabras e ora sacrificati in salette più piccole. «Per il taglio del nastro mancano veramente pochi dettagli - spiega il primo cittadino -. È vero però che non ha senso inaugurare e far vedere al pubblico una sala vuota. Spero che dal Ministero arrivino risposte a breve. Io continuo a dire che questa sala è in grado anche di ospitare l'intervento di restauro».

Scavi a Monte Prama

Primavera desolata e silenziosa anche nella collina più famosa del Sinis. In tanti si fermano a curiosare, ma oltre la rete metallica non si vede nessun archeologo a lavoro. A breve però potrebbero esserci significative novità. La settimana scorsa dalla Soprintendenza è arrivata una nota che annuncia l'inizio di una nuova campagna di scavo. Ancora però gli uffici devo analizzare il documento.

I visitatori

A Cabras intanto la riapertura del museo di via Tharros è stata una piccola festa. Alcuni turisti presenti nel territorio hanno visitato la casa dei Giganti e di tutte le altre collezioni che raccontano la millenaria storia del Sinis. «C’è tanta voglia di ricominciare. Ora aspettiamo i turisti -conclude Abis – sia al museo, sia nelle strutture ricettive del territorio».

