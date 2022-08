Nuovo incidente, grave una ragazza 

Tutto è accaduto verso l’una della notte di domenica: in quel momento il traffico era abbastanza tranquillo: all’altezza dell’incrocio fra le vie Cardoso e Marconi, i due mezzi, una Dacia e una potente Kawasaki, si sono urtate col motociclista e la ragazza che occupava il sedile posteriore finiti pesantemente sull’asfalto, mentre la due ruote fermata a ridosso della ruota anteriore sinistra dell'auto. Il conducente dell’auto si è subito fermato, come altri automobilisti. Subito sono partite le telefonate al 118 e ai carabinieri. Sul posto sono arrivate due ambulanze: il ragazzo è stato trasportato al Santissima Trinità con fratture e contusioni. La ragazza è stata invece trasferita al Brotzu con un trauma cranico e altre ferite. Nella mattinata di ieri è stata sottoposta anche ad un delicato intervento chirurgico. Per lei, la prognosi è riservata.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge davanti a diversi curiosi. Sulle cause dell’accaduto, i militari non hanno fatto trapelare alcuna indiscrezione. Rimossi i mezzi incidentati, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente sia nella via Cardoso che nella via Marconi.

Preoccupano in particolare le condizioni di lei, Denise Lai, 24 anni, che è stata subito sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al Brotzu e ora è in prognosi riservata. Secondo i primi accertamenti viaggiava sul sedile posteriore della moto di un conoscente, Luigi Cogoni, 27 anni, che si trova ora ricoverato al Santissima Trinità con ferite varie. Le sue condizioni sono stazionarie. Non corre pericolo di vita. Illeso il conducente dell’auto coinvolta nello scontro.Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente, come sulle responsabilità dei conducenti, le forze dell’ordine mantengono ugualmente uno stretto, comprensibile riserbo.

Ancora un gravissimo incidente stradale a poche ore dagli scontri di venerdì con diversi feriti finiti in ospedale. Nella notte tra sabato e domenica un’altra drammatica carambola tra moto e auto si è verificato in centro città, all’incrocio fra la via Marconi e la via Cardano. Ad avere la peggio i due giovani in sella alla moto, un ragazzo e una ragazza.

Ancora un gravissimo incidente stradale a poche ore dagli scontri di venerdì con diversi feriti finiti in ospedale. Nella notte tra sabato e domenica un’altra drammatica carambola tra moto e auto si è verificato in centro città, all’incrocio fra la via Marconi e la via Cardano. Ad avere la peggio i due giovani in sella alla moto, un ragazzo e una ragazza.

Grave una ragazza

Lo scontro

Gli altri incidenti

Intanto sono ancora ricoverati in ospedale i due scooteristi rimasti feriti sabato pomeriggio in un incidente quasi identico nella rotatoria di Margine Rosso dopo lo scontro con un’auto. Della vicenda si occupa la Polizia locale. Ancora ricoverati per accertamenti anche i due stranieri rimasti feriti venerdì notte al Poetto di Quartu.

Infine stanno fortunatamente meglio (erano stati accompagnati in ospedale in codice giallo), l’uomo e la donna coinvolti nell’incidente all’ingresso della circonvallazione di Maracalagonis. Un incidente singolare con un’altra auto che arrivava dalla vecchia Orientale e che è finita nella piazzola dello svincolo, spostando una grossa pietra che era finita sull’auto dei due feriti che era ferma allo stop.

