Nuovo digitale terrestre, Isola apripista 

Il DVB-T2, Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial, è lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre che garantisce alta definizione, migliore qualità visiva oltre al rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz per i servizi mobili 5G.

Il processo di “refarming”, la riassegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radiotelevisive, è stato adottato dal Ministero per lo Sviluppo economico, per far spazio alle nuove tecnologie della telefonia mobile.

Era già accaduto per la transizione dall’analogico: 15 ottobre 2008-15 novembre 2021. A distanza di 13 anni (e un mese), parte dalla Sardegna la prima tappa dello s witch-off per il nuovo digitale in Italia. Il passaggio sarà graduale, fino al 2 dicembre.

È dunque iniziato nell’Isola il rilascio della “banda 700” e il conseguente riposizionamento delle emittenti sulla frequenza “sub700”.

I territori

Si procede per gradi. Il 15 novembre è stato attivato il trasferimento delle frequenze, a partire da Iglesiente e Sulcis. Domani 18 novembre sarà la volta di Cagliari con tutta la Città Metropolitana, Gerrei e Marmilla. Il 19 novembre si proseguirà con Oristano e provincia. Il 22 novembre la Barbagia. Il 23 e 24 novembre Sassari e parte della provincia. Il trasferimento di frequenze in Gallura sarà completato tra il 25 e 26 novembre. A seguire, il 29 e 30 novembre, Nuoro e parte della provincia. Il 1 dicembre sarà il turno dell’Ogliastra, il 2 dicembre del Sarrabus e del resto dell’Ogliastra.

Le reti locali e nazionali spegneranno le trasmissioni sulle frequenze da liberare e le riaccenderanno nelle nuove.

Niente paura

Per continuare a seguire Videolina, non sarà obbligatorio acquistare subito una TV o un decoder compatibili con il nuovo sistema. Impegno ulteriore dell’emittente e del gruppo L’Unione Sarda, per agevolare il più possibile i telespettatori in questa fase di transizione. L’utilizzo dei nuovi dispositivi diventerà necessario dalla fine del 2022.

Sintonizzazione

Per ritrovare i canali sarà sufficiente la risintonizzazione della TV o del decoder. Nella maggior parte dei casi avverrà automaticamente, negli altri dovrà essere lanciata manualmente accendendo all’apposita sezione del proprio televisore.

