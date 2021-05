Nuovo curatore speciale per i 5Stelle 

Per l’avvocato cagliaritano Silvio Demurtas il ruolo di curatore speciale dei 5Stelle dura tre mesi: dal 24 febbraio al 20 maggio. Ieri lo stesso giudice che gli aveva affidato l’incarico, Ignazio Tamponi, ha deciso di revocarglielo ritenendo siano stati utilizzati «poteri che vanno ben oltre quelli previsti dalla norma e dal decreto di nomina». Contestualmente il presidente della prima sezione civile del Tribunale di Cagliari ha sostituito Demurtas con l’avvocato Gianluigi Perra, il quale dovrà rappresentare il Movimento nella causa che, nel capoluogo, lo contrappone alla consigliera regionale e avvocata Carla Cuccu, espulsa per volontà dei vertici nazionali e reintegrata cautelativamente nel partito dalla magistratura dopo il ricorso degli avvocati Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè in attesa della definizione nel merito della causa (il prossimo appuntamento è previsto a luglio).

La richiesta

La decisione è arrivata dopo l’iniziativa con cui Demurtas il 17 maggio ha chiesto al Tribunale di «ordinare» a Davide Casaleggio, legale rappresentante dell’Associazione Rousseau, la «consegna immediata» di «tutti gli atti e documenti», compreso «l’elenco degli iscritti al Mov5Stelle», detenuti a suo dire «ormai senza titolo» e «quindi illegittimamente» dopo la decisione degli iscritti, lo scorso 17 febbraio, di abolire la figura del rappresentante legale senza contemporaneamente nominare i cinque componenti del nuovo Comitato direttivo (che dunque ancora non esisterebbe) né prevedere una norma transitoria che indicasse a quale organo affidare la rappresentanza. Dunque, mancando a suo parere il capo politico (indicato però dai 5Stelle in Vito Crimi), l’avvocato cagliaritano si è detto convinto che «il curatore speciale» incarni «una piena ed effettiva rappresentanza della persona (fisica o giuridica) nel cui interesse è stato nominato», tra l’altro «senza alcuna limitazione» di intervento, e che abbia «non solo il diritto ma anche il dovere di compiere tutti gli atti di precipuo interesse del rappresentato». Il Movimento5Stelle ha «necessità di indire elezioni» che «per statuto devono esser effettuate tramite l’Associazione Rousseau e sulla sua cosiddetta Piattaforma», ma senza i documenti e le liste in mano all’Associazione «non è possibile indire regolari elezioni» e neanche portare avanti «l’attività politica, operativa ed amministrativa del Movimento». Da qui la richiesta di «consegna urgente, entro due giorni», di atti, elenchi e documenti.

La decisione

Ma il giudice Ignazio Tamponi ha ritenuto che la richiesta sia «contraria» all’articolo 78 del codice di procedura civile «e alla funzione riconosciuta» al curatore speciale, che «non può assumere i poteri spettanti al legale rappresentante dell’ente» ma serve «unicamente ad assicurare la rappresentanza processuale al soggetto che ne sia privo». L’avvocato Demurtas doveva «limitarsi» a «rappresentare l’Associazione nel procedimento di impugnazione della delibera di esclusione dell’associata Carla Cuccu», invece ha «travisato i principi del ruolo» andando oltre «i suoi poteri».

Il commento

Demurtas non polemizza: «Sto benissimo, ora anche di più. Il Tribunale ha delineato bene le funzioni del curatore limitandone le funzioni alla causa in corso. Mi è stato fatto un favore, la vicenda stava diventando pesante».

RIPRODUZIONE RISERVATA