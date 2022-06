Nuovo Consiglio al debutto 

Consiglio comunale pronto al debutto nell’aula degli Evangelisti. La nuova assemblea civica è stata ufficializzata ieri, dopo la proclamazione degli eletti in Tribunale che ha confermato i risultati emersi dallo spoglio di una settimana fa. Ora entro venti giorni la nuova assemblea dovrà fare il suo esordio nella sala consiliare di Palazzo degli Scolopi (la seduta di insediamento dovrà essere convocata invece entro dieci giorni). I riflettori della politica oristanese però sono tutti puntati sui partiti di centrodestra che dovranno sciogliere diversi nodi per la costituzione della Giunta e la partita non sembra così semplice. Domani sera il primo vertice.

Gli eletti

L’ufficio elettorale centrale del Tribunale di Oristano, presieduto dalla giudice Tania Scanu, ha proclamato gli eletti; alla maggioranza vanno 15 seggi: Giuseppe Puddu, Rossana Livia Fozzi, Maria Bonaria Zedda, Stefania Orrù (Fratelli d’Italia); Carmen Murru, Antonio Iatalese e Gianfranco Licheri (Riformatori); Roberto Pisanu e Giuliano Uras (Sardegna 20Venti); Vincenzo Pecoraro e Paolo Angioi (Udc): Gigi Mureddu e Francesco Pinna (Forza Italia); Simone Prevete e Gianfranco Porcu (Psd’Az). Alla minoranza nove seggi: Efisio Sanna (Pd, Sinistra futura, Psi, Per Efisio Sanna sindaco, Oristano democratica e possibile, Movimento Oristano); Maria Obinu, Massimiliano Daga e Giuseppe Obinu (Pd); Francesca Marchi (Sinistra futura per Oristano); Carla Della Volpe e Umberto Marcoli (Per Efisio Sanna sindaco); Francesco Federico (Oristano democratica e possibile); Sergio Locci (Aristanis).

L’esecutivo

I partiti cercano di trovare la quadra sulla composizione della Giunta. A iniziare dai Riformatori che, avendo il sindaco, in teoria non dovrebbero mettere nessun assessore e resterà fuori persino l’ex Carmen Murru, la più votata. In queste ore si cerca una soluzione ma appare molto difficile che qualcuno degli altri partiti possa fare un passo indietro e rinunciare a una poltrona nell’esecutivo. Di certo, secondo le indiscrezioni che si rincorrono in queste ore, la squadra di governo potrebbe essere composta da persone alla prima esperienza in Giunta (in alcuni casi addirittura al debutto amministrativo). C’è chi sta spingendo perché i partiti esprimano nomi di spessore, la volontà è trovare un accordo per iniziare subito a lavorare e portare avanti i progetti. Come già dichiarato dal sindaco Massimiliano Sanna, che ha incontrato diversi partiti e oggi proseguirà in vista del vertice.