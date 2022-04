Nuovo blitz con spaccata, è caccia al ladro 

A preoccupare sono il numero dei colpi, tutti messi a segno scassinando l’ingresso delle attività. Nelle ultime settimane si sono registrati l'assalto ad un centro estetico di via Cagliari e, qualche giorno dopo, il raid in un negozio di macchinette automatiche a poche decine di metri. Il ladro ha staccato la corrente e poi ha scassinato le cassette blindate che raccolgono le monete e le banconote delle apparecchiature.

Prima è stata sfondata la porta a calci, poi una volta dentro sono state rubate le poche monete che erano state lasciate nel fondo cassa per l’indomani. È così che, verso le 4 del mattino di ieri, i ladri hanno assaltato l'Edicola Portas di via Monserrato a Sestu, causando danni per oltre un migliaio di euro. L’ennesimo furto con scasso che si registra nelle ultime due settimane e che, almeno secondo le prime indiscrezioni che circolano in ambiti investigativi, potrebbero essere ricondotti allo stesso ladro.

L’ennesimo episodio

«Prima ha provato ad entrare da un'anta, poi ha sfondato l’altra», chiarisce Andrea Mereu, uno dei titolari della rivendita di giornali, «di sicuro ha impiegato molto tempo e ha fatto molto rumore, ma nessuno ha comunque chiamato il 112. Ora stiamo cercando di sistemare tutto, ma ci sentiamo insicuri perché ormai i furti sono tanti e sia i negozianti che le famiglie sono molto preoccupate». Ad accorgersi del furto sono stati gli stessi titolari, Antonella Portas ed il figlio Andrea Mereu, che hanno subito dato l’allarme e chiamato i carabinieri. «La cosa che mi spiace», sottolinea il giovane, «è che qualcuno abbia sentito i rumori verso le quattro del mattino, ma non sono state allertate le forze dell’ordine». Nelle prossime ore formalizzerà la denuncia.

Le modalità

A preoccupare sono il numero dei colpi, tutti messi a segno scassinando l’ingresso delle attività. Nelle ultime settimane si sono registrati l'assalto ad un centro estetico di via Cagliari e, qualche giorno dopo, il raid in un negozio di macchinette automatiche a poche decine di metri. Il ladro ha staccato la corrente e poi ha scassinato le cassette blindate che raccolgono le monete e le banconote delle apparecchiature.

«In una casa qui vicino», conclude Andrea Mereu, «hanno rubato tremila euro e un fucile, ma sono entrati anche nel panificio di via Tripoli, qui accanto, e hanno divelto tutto. Servono controlli perché noi commercianti siamo esasperati dalla situazione».

I precedenti

E se per le spaccate nel weekend pasquale a due grandi ipermercati dell’ex Carlo Felice si ipotizza una banda arrivata da fuori, per i furti nelle case e nei negozi i sospetti – almeno quelli dei cittadini – si sono ormai concentrati su un uomo che ha all’attivo un gran numero di precedenti specifici, per furti e rapine. I carabinieri tengono le bocche cucite e indagano nel massimo del riserbo, ma pare che nel corso di uno degli ultimi colpi messi a segno in via Monserrato il ladro sia stato ripreso dalle telecamere.

