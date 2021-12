Nuovo asfalto in 10 chilometri di strade 

Un piano da poco più di un milione e 600mila euro per rimettere in sicurezza la viabilità urbana ed extraurbana di Selargius. Dieci chilometri di nuovi asfalti e oltre trenta strade coinvolte in tutta la città, Su Planu compreso. Dopo il via libera al progetto preliminare, nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il piano esecutivo di riqualificazione di vie cittadine e marciapiedi con tanto di via ai lavori previsto a gennaio. Inevitabili i disagi per il traffico, anche se si spera di ridruli al minimo. «Continuiamo a investire sulla sicurezza e sul decoro delle nostre strade», commenta il sindaco Gigi Concu, «stavolta con una somma mai stanziata prima per la viabilità cittadina».

La mappa

La mappa delle strade coinvolte dall’intervento di restyling è messo nero su bianco nel progetto approvato dalla Giunta di piazza Cellarium nei giorni scorsi. Si parte dal cosiddetto “quadrante ovest della città”, con via Lussu in testa: lì dove si attende una manutenzione dagli anni ’80, come più volte denunciato da chi vive nella case popolari a schiera costruite a due passi dalla caserma dei carabinieri. Si prosegue nelle vie vicine: Venezia, Oristano, Torino, Milano, Firenze Bezzecca, Calatafimi, Milazzo, Genova, Nuoro, Gramsci, Salvemini, Sassari, Crimea, Palestro, Digione. Nuovi asfalti anche nella parte sud della città: da via Confalonieri per poi proseguire in via Di Vittorio, Buozzi e via Cavour. E ancora: via Sant’Anna, Da Vinci, Canova Sant’Antonio, San Pietro, San Paolo, Sant’Agostino, le strade inserite nel quadrante est. Nell’elenco delle opere da realizzare c’è anche Su Planu, dove è previsto il completamento di via Metastasio, piazza Boiardo e dell’omonima via sino alla parrocchia del quartiere.

I fondi

Le risorse messe in campo dovrebbero bastare per asfaltare anche altre strade selargine. «Parliamo di 1 milione e 650mila euro di interventi: la cifra più alta mai investita in tal senso, che ci consentirà di agire su oltre dieci chilometri di strade in tutto il Comune, andando, laddove necessario, a sistemare non solo il manto stradale ma anche marciapiedi, cunette e la segnaletica», sottolinea il sindaco. «Sicuramente non riusciremo a sistemare ogni via, perché data la vastità del territorio e le risorse a disposizione, pensare di riqualificare ogni angolo di Selargius sarebbe chiaramente impossibile per chiunque, ma proseguiamo nel nostro cammino, che ci ha visti, anno dopo anno, destinare importanti stanziamenti alla nostra viabilità. I primi interventi», annuncia Concu, «sono previsti a gennaio, credo che per il nostro territorio sia un ottimo modo per iniziare l’anno nuovo».