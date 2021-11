Nuovo asfalto, da oggi città-cantiere 

Il divieto di transito e sosta scatterà dalle 7.30 di questa mattina nelle vie interessate alla bitumazione: piazza Italia, via Demurtas, via Lamarmora e via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Giovanni XXIII e con via Manzoni. Quindi stop al traffico nelle vie interessate dal nuovo asfalto, in via Lamarmora nel tratto compreso tra via Gialeto e via Manzoni, con stop alle auto già da via Veneto.

Il piano bitumazione, è stato possibile grazie ai fondi che arrivano dal Piano di sviluppo e Coesione, che, ovviamente, oltre alle chiusura delle vie con gli automobilisti costretti a trovare percorsi alternativi, cancellerà sino alla fine dei lavori, decine di parcheggi. Oggi con piazza Italia chiusa, e il meteo che non aiuta, si annuncia una giornata di passione per gli automobilisti.

Domani la viabilità nel centro potrebbe essere molto complicata, visto che è chiusa al traffico anche via Roma, dove i lavori di ripristino del fondo in granito sono conclusi ma si attende l’asciugatura per riaprire completamente il traffico.

Questa volta le elezioni non c’entrano: nel cuore di Nuoro, finalmente, parte il piano asfalti, con gran parte della maggiori vie cittadine che dopo anni di attesa avranno un nuovo fondo stradale. Addio buche in piazza Italia, via Demurtas, via Lamarmora e via Leonardo da Vinci. Ad annunciare l’avvio dei lavori l’amministrazione comunale, che attraverso l’assessore Fabrizio Beccu chiede «pazienza ai nuoresi e non solo».

Le interruzioni

Interventi necessari

Si tratta di uno degli interventi più cospicui di manutenzione stradale in città degli ultimi anni. Atteso da tempo e ora messo in atto dall’amministrazione, che rassicura i cittadini. «Siamo certi che non comprometteranno la viabilità e dureranno poco tempo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu –. Ci vorrà pazienza, il traffico verrà deviato. Grazie alla nuova tecnologia a e strumentazione d’avanguardia sarà veloce. Erano lavori decisi da tempo, ma abbiamo aspettatoa metterli in atto perché erano stati programmati anche i lavori di posa della fibra, quindi volevamo evitare tagli stradali dopo la posa della nuova pavimentazione».

L’intervento però non risolve definitivamente un problema che riguarda molte strade cittadine, simili a trincee. «Per intervenire su altre vie bisognerà aspettare il prossimo bilancio – ammette l’assessore – e vedere se riusciamo ad investire risorse anche nelle strade messe peggio. Ci siamo resi conto che anche la viabilità secondaria cittadina ha necessità di interventi. Eseguendo quetsi lavori, cercheremo di contenere al minimo i disagi, così come abbiamo fatto in via Roma, dove nonostante le polemiche siamo statati di parola e i lavori sono terminati in dieci giorni. Attualmente stiamo aspettando che il fondo di lastroni asciughi e confido in una riapertura totale al traffico già per domani».

