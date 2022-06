Nuovo appalto, vecchi mastelli 

Ieri l’assessora Lecca ha spiegato che è ancora presto per fare un primissimo bilancio del servizio targato Gesenu, partito da una settimana. Concorda Alessio Locci, consigliere comunale di maggioranza: «Impossibile fare bilanci dopo una sola settimana. Dobbiamo attendere che entri a regime e poi si potranno tirare le prime somme. Sono molto fiducioso, sia per quanto riguarda l’operato dei dipendenti, i quali sono stati tutti confermati da Gesenu, che per quanto concerne il lavoro dell’assessora all’Igiene del suolo Maristella Lecca. Sono ottimista sul fatto che ci sarà un miglioramento del servizio per i cittadini e il territorio monserratini».

Ma resta il nodo dei nuovi mastelli dotati di microchip, che non sono stati ancora consegnati. L’assessora all’Igiene del suolo Maristella Lecca, durante il Consiglio comunale, ha ribadito che mano a mano che entrerà a regime il servizio, saranno consegnati anche i contenitori. Aggiungendo che sulle nuove tariffe, approvate 8 giorni fa in Aula, non si può escludere un aumento anche se la percentuale di differenziata dell’80,7% registrata ad aprile, fa ben sperare per il prossimo anno. Intanto i cittadini potranno continuare a usare i mastelli che hanno a disposizione attualmente.

Dal primo giugno in giro per la città si vedono i mezzi con impresso il nome dell'azienda che da una settimana ha preso in carico il servizio di igiene urbana: Gesenu. Nuova società, nuovo calendario, per ora fino a settembre e con possibili variazioni. L’amministrazione comunale ha garantito un servizio migliore con tante novità, una fra tutte la realizzazione di un ecocentro mobile. Confermando le agevolazioni Tari alle attività, alle nuove coppie e alle persone con fascia Isee bassa.

Dal primo giugno in giro per la città si vedono i mezzi con impresso il nome dell'azienda che da una settimana ha preso in carico il servizio di igiene urbana: Gesenu. Nuova società, nuovo calendario, per ora fino a settembre e con possibili variazioni. L’amministrazione comunale ha garantito un servizio migliore con tante novità, una fra tutte la realizzazione di un ecocentro mobile. Confermando le agevolazioni Tari alle attività, alle nuove coppie e alle persone con fascia Isee bassa.

Il nodo mastelli

Ma resta il nodo dei nuovi mastelli dotati di microchip, che non sono stati ancora consegnati. L’assessora all’Igiene del suolo Maristella Lecca, durante il Consiglio comunale, ha ribadito che mano a mano che entrerà a regime il servizio, saranno consegnati anche i contenitori. Aggiungendo che sulle nuove tariffe, approvate 8 giorni fa in Aula, non si può escludere un aumento anche se la percentuale di differenziata dell’80,7% registrata ad aprile, fa ben sperare per il prossimo anno. Intanto i cittadini potranno continuare a usare i mastelli che hanno a disposizione attualmente.

Niente bilanci

Ieri l’assessora Lecca ha spiegato che è ancora presto per fare un primissimo bilancio del servizio targato Gesenu, partito da una settimana. Concorda Alessio Locci, consigliere comunale di maggioranza: «Impossibile fare bilanci dopo una sola settimana. Dobbiamo attendere che entri a regime e poi si potranno tirare le prime somme. Sono molto fiducioso, sia per quanto riguarda l’operato dei dipendenti, i quali sono stati tutti confermati da Gesenu, che per quanto concerne il lavoro dell’assessora all’Igiene del suolo Maristella Lecca. Sono ottimista sul fatto che ci sarà un miglioramento del servizio per i cittadini e il territorio monserratini».

L’opposizione

Più duro invece il giudizio dei consiglieri di opposizione Andrea Zucca e Valentina Picciau: «Manca da un anno il calendario dei rifiuti in formato cartaceo – afferma il primo –. Addirittura a maggio inoltrato l'amministrazione comunale lo ha messo a disposizione delle persone all'ultimo momento, creando così un disservizio. Giovedì 2 giugno, infatti, non è stata ritirata la plastica. Non solo: diverse volte i rifiuti sono stati ritirati non di prima mattina come da prassi, ma in tarda mattina o nel pomeriggio. Questo è avvenuto con il vetro e con la carta. E abbiamo anche avuto diverse segnalazioni di mancati ritiri. Tutto ciò senza che l'amministrazione abbia emanato alcun avviso di un cambio di orari del servizio di raccolta. Insomma, non si è partiti con il piede giusto».

L’appello

La consigliera Picciau rincara la dose: «Continuano a mancare l'ecocentro, i cestini nelle strade, non si vedono i nuovi mastelli e nulla di ciò che è previsto nel nuovo e più costoso appalto», sono le sue parole. «Cosa aspetta l'amministrazione a rendere noto un cronoprogramma sulla entrata a regime dell’appalto di Gesenu?».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata