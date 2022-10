Nuovi treni ma tempi sempre lunghi 

Il piacere di viaggiare in treno non l’hanno mai provato i sardi che viaggiano sui binari della Sardegna. Per spostarsi da un capo all’altro dell’Isola bisogna mettere in conto le due ore e 55 minuti che ci vogliono da Cagliari a Sassari (e viceversa) e le tre e altri 55 minuti per Olbia. Non sempre si viaggia su carrozze moderne, ma spesso ci si ritrova a bordo di treni superdatati. La velocità è sicuramente la variabile che più pesa sui passeggeri, tempi di viaggio esageratamente lunghi di per sé e che si prolungano in periodi come questo, in cui la rete ferroviaria sarda è interessata da diversi lavori, segno che Rfi, la società esecutrice del gruppo Fs, sta realizzando diversi interventi concepiti proprio «per rendere più veloce e moderna» la vetusta rete sarda. «Una cosa è certa», dice Arnaldo Boeddu, segretario Filt-Cgil, «per avvicinare il nord al sud dell'Isola occorre ben altro».

Lo scenario

Punto di riferimento è attualmente il contratto di servizio sottoscritto tra Regione e Trenitalia nel luglio 2017 per 9 anni (con un’opzione di ulteriori 4 anni e mezzo). Questo contratto prevede il rinnovo totale del parco rotabile ferroviario prima della scadenza: 10 treni swing sono già arrivati e in esercizio ma, al momento, vengono utilizzati solo nelle tratte sud ovest dell'Isola (Cagliari - Carbonia Iglesias e Cagliari sino a Oristano). Sono in funzione anche i treni Atr 365, i pendolini che non pendolano ancora per mancanza di autorizzazioni e si è costretti a utilizzarli come semplici treni a cassa fissa. Risultato: «Ancora oggi, i tempi di percorrenza sono uguali a quelli di 50 anni fa».

Incompiute

Per migliorare la rete ferroviaria sarda, in attesa della sua elettrificazione e del doppio binario (è tutta a binario unico, eccetto il tratto da Cagliari- San Gavino), per Boeddu non sono più rinviabili i lavori per le varianti di tracciato su: Giave-Campomela, variante di Macomer e variante Torralba-Bonorva, così come il collegamento ferroviario tra la stazione di Olbia e l'aeroporto Costa Smeralda, unica infrastruttura prevista nel Pnrr. Da segnalare che Trenitalia sta rinnovando il parco rotabile ferroviario con l’arrivo di 12 treni ibridi Hitachi: due sono già nell’Isola, altri due arriveranno a fine mese e gli altri entro il 2023. Entreranno in servizio non appena i macchinisti finiranno il corso per poterli guidare.