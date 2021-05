Nuovi staff, la guerra è finita 

Ha vinto il presidente della Regione. Alla fine è passato anche l’emendamento azzera-Ufficio Stampa della Giunta su cui, fino all’ultimo, la maggioranza che sostiene Christian Solinas è stata incerta sul da farsi. Invece: 27 sì, 19 no e un voto nullo, il risultato dello scrutinio segreto chiesto dall’opposizione. E così è venuto meno anche l’ultimo ostacolo al via libera al disegno di legge sugli staff della Giunta, senza dubbio il più divisivo affrontato in questa legislatura. Intorno alle 18.30, a 60 giorni dal primo approdo in Consiglio regionale, il ddl 107 è diventato legge con 32 voti a favore, 20 contrari e un astenuto. Solinas aveva preso parte ai lavori una volta sola, nel giorno della rissa sfiorata nelle scale del Palazzo.

«Regione più snella»

Anche ieri non c’era. Grazie a questa legge, ha dichiarato in una nota, «avremo una Regione più vicina ai cittadini e alle imprese, alle loro esigenze profondamente cambiate negli anni, anche per effetto della crisi in corso. Avremo più efficienza e trasparenza, meno sprechi e burocrazia». Efficienza della macchina istituzionale che è «la chiave per la ripresa, perché non ci può essere semplificazione senza un intervento deciso sull'organizzazione della struttura amministrativa della Regione, spesso percepita come un apparato elefantiaco». Le critiche dell’opposizione sulla moltiplicazione delle poltrone e l’accentramento di nomine in capo al presidente? Per Solinas si tratta di «una ricostruzione totalmente falsa».

«Politica azzerata»

Ma questa narrazione è stata protagonista anche ieri. «L’approvazione di questa legge determina l’azzeramento della politica», ha detto il consigliere di LeU Eugenio Lai. Massimo Zedda (Progressisti) ha ribadito che i costi della legge non sono quelli reali. Dei due emendamenti rimasti, ieri l’Aula ha votato quello che fissa a 3,5 milioni la copertura finanziaria (2,5 meno di quelli indicati inizialmente), ma ha spiegato l’ex sindaco di Cagliari, «non esiste una relazione tecnica-finanziaria, e sono certo che si spenderà anche più dei sei milioni previsti sinora». Il relatore di minoranza Salvatore Corrias (Pd) ha chiesto chiarezza e ha ipotizzato che nel quantitativo approvato ieri non siano conteggiate le retribuzioni dei quaranta funzionari in comando che saranno reclutati. «In un momento di crisi come quella che stiamo vivendo, oggi è stata approvato il ddl che moltiplica le poltrone», il commento del segretario del Pd Emanuele Cani.

Via libera ai nuovi costi, e anche all’emendamento “giornalisti”, modificato rispetto alla prima versione. Resta l’azzeramento dell’Ufficio stampa: la norma «risolve di diritto gli attuali contratti di natura fiduciaria a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del ddl 107». Cambia invece l’organizzazione interna: non più 12 giornalisti iscritti all’ordine ma 8 (assunti con contratto giornalistico e a tempo determinato), affiancati da quattro collaboratori esperti in comunicazione.

Scontro finale

In dichiarazioni di voto Roberto Li Gioi ha parlato di «legge vergogna, senza copertura finanziaria, né morale». Secondo Daniele Cocco (LeU), «invece che di Pnrr, l’abbiamo finita a discutere di Prra, Piano reclutamento regionale amici». Per la maggioranza, Giorgio Oppi (Udc) ha rispedito al mittente le accuse sui costi e sulla volontà di moltiplicare le poltrone: «Non potete parlare di risorse finanziarie perché ne avete sperperato in mille modi e nella Sanità gestite ancora le posizioni cardine». Franco Mula Psd’Az ha ribadito che «siamo entrati poveri e onesti e ne usciremo allo stesso modo». Per il capogruppo Lega Dario Giagoni, «il presidente non avrà poteri enormi ma strumenti per le sue giuste funzioni». Secondo il relatore di maggioranza Stefano Tunis (Sardegna 20Venti), infine, «abbiamo approvato una legge contro la burocrazia, non contro le persone».

