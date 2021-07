Nuovi sfratti in arrivo, è allarme 

Sei provvedimenti di sfratto in dirittura d’arrivo fanno riesplodere a Nuoro l’emergenza abitativa. Situazione complicata più che mai anche perché gli alloggi pubblici liberi sono solo 3.

L’allarme

«È una situazione di grave allarme sociale, pronta a esplodere, di cui non si intravede soluzione a breve termine in quanto gli interventi indicati dall’amministrazione comunale sono a media e lunga scadenza», denuncia Lisetta Bidoni, consigliere comunale di opposizione, che sull’emergenza case ha presentato un’interrogazione approdata nei giorni scorsi in aula.

La situazione

L’assessora ai Servizi sociali, Fausta Moroni, nei giorni scorsi in Consiglio ha replicato con numeri alla mano. Il patrimonio residenziale pubblico è costituito da 888 alloggi di Area e 221 del Comune. In tutto oltre 1100 di cui, però, appena tre sono disponibili. La graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione di un alloggio comprende 319 nuclei familiari, quella per l’emergenza abitativa ne riunisce 54 mentre 65 occupano abusivamente alloggi Area o comunali, comprese le ex case dei custodi delle scuole.

Gli interventi

Area conta di realizzare 16 nuovi alloggi a Su Pinu e e 40 in via Paoli. Il Comune ha in programma la costruzione di 16 nuovi appartamenti in via Pertini e la riqualificazione di quelli di Monte Gurtei e di Su Pinu. In conto anche l’acquisto di unità abitative da privati e accordi per affitti calmierati con i privati e il sindacato Sunia. Intanto, incombono almeno sei provvedimenti di sfratto esecutivo. «Sono evidenti le sottovalutazioni del problema da parte delle Giunte presiedute dal sindaco Andrea Soddu, ma soprattutto i ritardi e l’insufficienza di programmazione e l’incapacità di recuperare il patrimonio edilizio esistente e a disposizione», tuona Bidoni che rilancia una proposta: realizzare alloggi pubblici nell’edificio di viale Del Lavoro, della Camera di commercio, anziché autorizzare il cambiamento di destinazione d’uso per realizzare la sede del Distretto culturale.

