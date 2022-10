Nuovi poveri, madri in trincea 

Il cittadino medio che bussa alla porta della Caritas ha tra i 50 e i 65 anni, in prevalenza è donna e ha la cittadinanza italiana. Questo perché spesso e volentieri si tratta di mogli e madri che si recano a chiedere una mano d’aiuto: «Sono poche le persone single mentre le famiglie sono più numerose, soprattutto quelle in cui sono presenti più figli». Ciascun utente registrato può recarsi alla Caritas due volte al mese, seguendo un calendario preciso che viene consegnato all’inizio dell’anno: una volta ogni 15 giorni, nella sede di via Cagliari il carrello si riempie di pane, latte, pasta, sughi, altri prodotti a lunga conservazione. «È triste vedere come questi scaffali si svuotino in fretta - afferma la presidente Giovanna Lai mentre osserva le volontarie e i volontari riempire i carrelli- significa che la richiesta è tanta. Oltre alla spesa forniamo un contributo per il pagamento delle bollette e per gli affitti».

Ogni giorno la fila è sempre più fitta. Aumentano le richieste d’aiuto alla Caritas diocesana di Oristano che estende il proprio abbraccio fino ad alcuni comuni della provincia di Cagliari. I numeri sono in crescita, nuovi e vecchi poveri come conferma la presidente Giovanna Lai «dall’inizio dell’anno ad oggi abbiamo accolto 520 famiglie». Dati preoccupanti che raccontano di disagi economici e sociali con cui ormai molte persone devono convivere: i soldi non bastano più per pagare, non solo la spesa al supermercato ma anche per saldare le bollette.

I numeri

Fino ad oggi 86 persone si sono presentate per la prima volta alla Caritas diocesana arborense: nuovi accessi rispetto all’anno precedente che la dicono lunga sulla crisi e le difficoltà che le famiglie stanno incontrando. A settembre 2019 gli utenti erano stati 706, nello stesso periodo del 2020 (dopo il lockdown mesi in cui i volontari si misero a disposizione tutti i giorni garantendo un presidio importante) chiesero aiuto 747 persone, poi il picco nel settembre 2021 con 1112 interventi e nel mese di settembre appena trascorso, le famiglie aiutate sono state 765.

Le richieste

Il cittadino medio che bussa alla porta della Caritas ha tra i 50 e i 65 anni, in prevalenza è donna e ha la cittadinanza italiana. Questo perché spesso e volentieri si tratta di mogli e madri che si recano a chiedere una mano d’aiuto: «Sono poche le persone single mentre le famiglie sono più numerose, soprattutto quelle in cui sono presenti più figli». Ciascun utente registrato può recarsi alla Caritas due volte al mese, seguendo un calendario preciso che viene consegnato all’inizio dell’anno: una volta ogni 15 giorni, nella sede di via Cagliari il carrello si riempie di pane, latte, pasta, sughi, altri prodotti a lunga conservazione. «È triste vedere come questi scaffali si svuotino in fretta - afferma la presidente Giovanna Lai mentre osserva le volontarie e i volontari riempire i carrelli- significa che la richiesta è tanta. Oltre alla spesa forniamo un contributo per il pagamento delle bollette e per gli affitti».

Il sostegno

Per chi non ha un lavoro e un reddito è difficile non solo andare al supermercato ma anche fare acquisti in farmacia e qui è possibile richiedere anche i farmaci da banco. Sempre operativo inoltre l’emporio della solidarietà, dedicato a circa 80 famiglie con più figli; ci sono poi iniziative che mirano a contrastare la povertà educativa come le borse di studio per gli studenti universitari meritevoli, le lezioni di sostegno per chi ha bimbi e ragazzi in età scolare, le lezioni di italiano per i cittadini stranieri.

