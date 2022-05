Nuovi ospedali,  a Cagliari c’è l’ipotesi  piana di San Lorenzo  

Gli interventi sono previsti nell’articolo 42 della Riforma sanitaria del 2020, e i fondi per costruire i nuovi edifici «saranno oggetto di Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari tra la Regione Sardegna e il ministero della Salute a valere sulle risorse ex art. 20 L. 67/88, una volta sviluppato il livello minimo di progettazione, rappresentato dalla fattibilità tecnico economica delle opere».

Il piano sanitario infrastrutturale della Regione riprende slancio, con l’annuncio del governatore Christian Solinas che nei giorni ha detto pubblicamente: «Ora, con l’attenuazione del Covid, possiamo finalmente dare gambe al piano di realizzazione dei nuovi ospedali, entro questo mese la Giunta delibererà l’avvio, indicando l’ubicazione degli ospedali che si devono realizzare ex novo. Partiremo con Sassari». Dichiarazioni che hanno già sollevato diversi dubbi e critiche. Il capogruppo dei Progressisti in Consiglio, Francesco Agus, parla di «sparate», di «un tentativo di creare diversivi per non risolvere i problemi reali». Luigi Curreli, vice segretario regionale Anaao Assomed (sindacato dei medici ospedalieri), avverte: «Siamo in una situazione drammatica però prevediamo strutture sanitarie di ogni tipo, ma poi chi ci mettiamo dentro? Che senso ha fare promesse e progetti quando mancano le risorse umane?».

Il nuovo ospedale di Cagliari – quello che sostituirà Santissima Trinità, Marino e Binaghi, destinati alla chiusura (da parecchio tempo, fin dalla Giunta Soru) – sorgerà o nella piana di San Lorenzo o a Elmas. Il secondo nuovo ospedale programmato in Sardegna sarà nel Sulcis, a Villamassargia; il terzo a Sassari, nell’area dello storico Istituto agrario; il quarto ad Alghero, in zona da definire, varie le ipotesi e le polemiche annesse.

Il programma

L’area metropolitana

Gli interventi sono previsti nell’articolo 42 della Riforma sanitaria del 2020, e i fondi per costruire i nuovi edifici «saranno oggetto di Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari tra la Regione Sardegna e il ministero della Salute a valere sulle risorse ex art. 20 L. 67/88, una volta sviluppato il livello minimo di progettazione, rappresentato dalla fattibilità tecnico economica delle opere».

C’è uno studio interno dell’assessorato alla Sanità (datato dicembre 2021) che analizza diverse soluzioni per la creazione del famoso nuovo ospedale di Cagliari, che avrebbe un bacino di riferimento di 310mila persone, più i turisti in estate. Prese in considerazione alcune zone più o meno possibili – dalla Fiera a Terramaini, da Monte Urpinu a Capitana (Quartu) – le collocazioni più «favorevoli», dice la relazione – sarebbero la piana di San Lorenzo (tra l’imbocco della 131 dir, Selargius e Monserrato), dove tra parentesi attualmente si prevede il nuovo canile comunale, e l’area del Comune di Elmas, dove c'è la scuola agraria. Comunque, avrà una superficie totale coperta di oltre 50mila metri quadri, 420 posti letto, quattro piani più uno interrato, il costo complessivo stimato è di 140 milioni di euro.

La polemica

«Terremo gli occhi ben aperti, sempre che la Giunta abbia davvero intenzione di deliberare», sottolinea il consigliere dei Progressisti Francesco Agus. «Queste strutture dovrebbero sorgere ad Alghero e Sassari, in mezzo alle vigne e in una zona su cui il consiglio comunale non si è mai espresso. Poi, a Villamassargia, in una posizione che comporterà un aumento assurdo e ingiustificato dei costi. E infine a Cagliari, anche se non esiste una zona della città urbanisticamente compatibile con questa destinazione e idonea per quanto riguarda connessioni viarie, rischio idrogeologico, eccetera».

Intanto il direttore sanitario Sergio Marracini ha fatto sapere che «lunedì 6 giugno chiuderà l'accettazione Covid del Binaghi e riaprirà il Pronto soccorso del Santissima Trinità». Questo – ricorda Agus – «a distanza di sei mesi dalla finta inaugurazione».

