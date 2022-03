Nuovi loculi, rivoluzione al cimitero 

Duecentocinquanta salme stanno per cambiare tomba: quella avuta in prestito quando c’era penuria di loculi tornerà ai legittimi proprietari e sono pronti i nuovi spazi. Via dunque all’interlocuzione fra la Asl e l’amministrazione comunale per le operazioni di estumulazione delle salme nel cimitero di via Valverde.

Duecentocinquanta salme stanno per cambiare tomba: quella avuta in prestito quando c’era penuria di loculi tornerà ai legittimi proprietari e sono pronti i nuovi spazi. Via dunque all’interlocuzione fra la Asl e l’amministrazione comunale per le operazioni di estumulazione delle salme nel cimitero di via Valverde.

I tempi

Saranno appunto 250 le salme che verranno trasferite nella nuova ala cimiteriale, un’operazione che richiederà almeno un anno di tempo e che comporterà una parziale chiusura del camposanto durante le operazioni. Una volta ufficializzato l’intervento, il cimitero verrà pertanto interdetto alle visite tutte le mattine del lunedì, del mercoledì e del venerdì: «Si conta di poter effettuare cinque estumulazioni al giorno - spiega il primo cittadino Mauro Usai - un’azione che sarebbe dovuta partire lo scorso anno ma che siamo stati costretti a rinviare per via degli improrogabili impegni del personale sanitario della Asl».

L’incontro fra l’azienda sanitaria e l’amministrazione, avvenne lo scorso ottobre e tutta lasciava presagire all’inizio dei lavori: «Ma lo stato d’emergenza legato alla pandemia ha impegnato su altri fronti il personale medico - continua Mauro Usai - siamo nuovamente in contatto per definire gli accordi».

L’emergenza

L’emergenza legata alla mancanza di spazio che ha comportato anni addietro la requisizione dei loculi, è stata superata con gli ultimi interventi capaci di ricavare una nuova area cimiteriale. Son 695 i loculi già pronti e la predisposizione già ultimata di altri 1000. Un’operazione conclusasi nel luglio dello scorso anno che ha comportato un investimento di 700 mila euro, interessando anche la sistemazione della rete idrica e delle acque reflue e la costruzione di due servizi igienici, ognuno predisposto anche per gli utenti diversamente abili. «Un intervento che allontana lo spettro dell’emergenza spazio - confessa il sindaco Usai - per alcuni anni non saremo più costretti a dover fronteggiare questa problematica» . Una problematica medesima a tutte le città, tanto che in passato si era ipotizzata la costruzione di un nuovo cimitero comunale: « potesi da escludere - dice Usai - le difficoltà sono legate agli spazi ed è comune a tutte le realtà europee, proprio per questo la Regione ha rimpinguato i finanziamenti destinati ai cimiteri. Per tutti e non solo per la nostra città, il futuro saranno i crematoi» . Per Valentina Pistis, consigliera di minoranza dei Riformatori, le imminenti operazioni del trasferimento delle salme rappresentano un’importante notizia: « Erano anni che i cittadini che si sono visti requisire i loculi, attendevano di poterli riavere - dichiara Pistis - loculi acquistati a caro prezzo torneranno ai legittimi proprietari. Trovo assurdo quello che è stato fatto alle famiglie dalla passata amministrazione. Una scelta che oggi pagheremo con delle restrizioni alle visite e costi allucinanti per il trasferimento delle salme».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata