Nuovi lampioni a led lungo viale Marconi, stop a buio e pericoli 

La delibera approderà oggi in Consiglio comunale per il via libera. Con la votazione del documento di fatto verrà stracciata la vecchia convenzione con l’Enel, dopo anni di problemi con tanto di lampioni spenti la notte per lunghi periodi, e numerosi solleciti da parte dell’amministrazione quartese. «Un tratto di strada letteralmente al buio, e di conseguenza pericoloso per i tanti automobilisti che quotidianamente lo percorrono», sottolinea Milia. Da qui la decisione del passaggio definitivo della gestione dell’illuminazione al Comune. «Mossi dalla stessa sensibilità dimostrata dall’amministrazione in questi due anni», aggiunge il sindaco, «mettere sempre davanti le esigenze dei cittadini e i bisogni della comunità rispetto agli interessi di parte». Il dibattito è in programma nella riunione di stasera nell’aula di via Eligio Porcu, insieme ad altre pratiche urbanistiche e amministrative urgenti.

L’incubo di viale Marconi al buio - almeno nel tratto da Is Pontis Paris sino al centro commerciale all’ingresso della città - presto sarà solo un brutto ricordo per gli automobilisti.

Il Comune è pronto a riprendersi la gestione - da anni in capo all’Enel - e comprendere anche quel tratto nel mega piano di efficientemente energetico che si sta portando avanti con la società Engie, con nuovi pali e punti luce a led. «Necessario intervenire per garantire maggiore sicurezza, oltretutto senza spendere ulteriori risorse», assicura il sindaco Graziano Milia.

Il provvedimento

La delibera approderà oggi in Consiglio comunale per il via libera. Con la votazione del documento di fatto verrà stracciata la vecchia convenzione con l’Enel, dopo anni di problemi con tanto di lampioni spenti la notte per lunghi periodi, e numerosi solleciti da parte dell’amministrazione quartese. «Un tratto di strada letteralmente al buio, e di conseguenza pericoloso per i tanti automobilisti che quotidianamente lo percorrono», sottolinea Milia. Da qui la decisione del passaggio definitivo della gestione dell’illuminazione al Comune. «Mossi dalla stessa sensibilità dimostrata dall’amministrazione in questi due anni», aggiunge il sindaco, «mettere sempre davanti le esigenze dei cittadini e i bisogni della comunità rispetto agli interessi di parte». Il dibattito è in programma nella riunione di stasera nell’aula di via Eligio Porcu, insieme ad altre pratiche urbanistiche e amministrative urgenti.

I nuovi impianti

Anche lungo il viale Marconi quartese - dopo anni di segnalazioni e lamentele - arriverà quindi la nuova illuminazione a led. Inserito nel piano per la sostituzione dei punti luce in tutta la città, dal litorale sino al centro, comprese via Brigata Sassari, la lottizzazione Marina delle Nereidi, e il completamento dell'impianto nelle vie S’Arrulloni e della Musica. Nuova illuminazione anche nelle piazze e nei parchi, con una riduzione anche in termini di inquinamento luminoso e di emissioni di Co2. Oltre al risparmio per le casse comunali che sinora viene stimato per 300mila euro, a fronte dei rincari in bolletta che rischiavano di pesare per 400mila sulle casse comunali.

Gli altri passi

Il prossimo passo annunciato dall’amministrazione riguarda l’efficientamento di tutti gli stabili di proprietà del Comune, con il quale si conta di produrre altri risparmi. Partendo dal palazzo di via Eligio Porcu, dove le risorse necessarie ci sono già e si sta partecipando ad un bando per avere ulteriori fondi: in questo caso è in programma il rifacimento di tutti gli impianti elettrici che al momento creano dispersioni, sino ai condizionatori nuovi, punti luce a led ovunque, stesso discorso per gli infissi che saranno più funzionali.

Un piano di risparmio energetico degli immobili comunali che si allarga anche alle scuole, con tre istituti cittadini già finanziati con la ripartizione dei fondi dell’avanzo di amministrazione: le Medie di via Turati, e le Elementari di via Cimabue e via Vico, per un investimento totale di 700mila euro. E in programma ci sono ulteriori tappe già al vaglio dell’amministrazione quartese, in primis l’installazione di pannelli fotovoltaici per l’autoconsumo in tutti gli edifici comunali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata