Nuovi giochi per sei giardini 

Nuovi giochi in arrivo nei parchi e nelle aree verdi cittadine, comprese le giostre inclusive, finalmente senza barriere architettoniche. A disposizione ci sono centomila euro stanziati dal Comune, e un primo progetto approvato di recente dalla Giunta di via Porcu che definisce la mappa dei parchi e dei giardini destinatari dell’intervento, i giochi da installare, i tempi di pianificazione esecutiva e quelli necessari per i lavori.

L’elenco

In cima alla lista delle priorità c’è il parco Parodi, il polmone verde della frazione di Sant’Andrea frequentata dai residenti della zona del litorale, seguito dal parco Europa di Pitz’e Serra, e l’area giochi del parco Matteotti, in pieno centro cittadino ma da tempo in stato di abbandono. Nuovi giochi anche nella piazza fra via Sant’Antonio e via Portogallo, nello spazio verde di via Fiume - a Quartello - e davanti alla scuola di via dei Cicloni. Un intervento da centomila euro con cui si conta di poter acquistare nuovi giochi dedicati ai bimbi quartesi, compresi quelli con difficoltà motorie. «Eventuali economie derivanti dal ribasso d’asta», viene specificato nella relazione allegata alla delibera approvata dall’esecutivo comunale, «dovranno essere destinate alla messa in sicurezza di piazza Melvin Jones e dell’area fra via Corelli e via Gabriel».

Dondoli, cesti a molle, ma anche giostre senza barriere architettoniche - dedicate ai bambini in carrozzina - che finalmente renderanno i parchi cittadini inclusivi. Non solo: con le risorse stanziate verrà sistemata anche la pavimentazione in gomma, uno dei disagi che da tempo vengono lamentati dai genitori dei bimbi che frequentano i parchi quartesi. E che lo stesso Comune ammette: «Allo stato attuale buona parte delle attrezzature sono prive della necessaria pavimentazione anti-trauma conforme alla norma europea, che ne determina l’obbligatorietà in tutti i giochi sotto le strutture gioco con altezza di caduta superiore ai 60 centimetri», viene spiegato nella delibera della Giunta.

Il programma