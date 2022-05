Nuovi costi, scontro sulla Tari 

Per il Comune ha contribuito a produrre meno secco indifferenziato e a far abbassare la Tari dei cagliaritani. Per l’opposizione, invece, il sistema che ha introdotto la tariffazione puntuale, quella che “premia” chi produce meno secco, mostra ora il vero volto. A quasi un anno e mezzo dall’introduzione della Tarip è di nuovo scontro tra maggioranza e opposizione. Oggetto della querelle stavolta sarebbero i costi del servizio calcolato in base ai 26 ritiri all’anno: «Un milione e duecentomila euro in più, secondo quanto ha riferito la funzionaria dell’assessorato Igiene del Suolo in commissione, che ora rischiano di pagare i cittadini con la prossima Tari», denuncia Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in Consiglio. «Non è così», assicura l’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino, «la Tari non c’entra assolutamente niente. Quel milione e duecentomila euro è un costo operativo che permette di introdurre migliorie al servizio erogato alle utenze e che non c’entra nulla con il Pef», il piano economico finanziario, «di quest’anno».

L’accusa

Come è noto, con la tariffazione puntuale i cagliaritani pagano in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. Chi più differenzia, meno spende: questo è il principio. Ma per rispettarlo il Comune ha tolto i mastelli condominiali per rimpiazzarli con uno per ogni cittadino, calcolando le riduzioni in tariffa sulla base di 26 esposizioni del mastello ogni anno. La società che cura la raccolta ha chiesto l’integrazione dei fondi per i maggiori ritiri e per i contenitori più numerosi. Costo: un milione e duecentomila euro. «Il capitolato prevedeva il calcolo della tariffazione puntuale sulla base del peso del secco indifferenziato prodotto da ciascuno», spiega Fabrizio Marcello. «Per passare invece al sistema delle esposizioni, che ha richiesto la sostituzione dei mastelli condominiali con quelli singoli, considerato che svuotare un unico mastello condominiale ha un costo e svuotarne 12, dello stesso condominio, ne ha un altro, il costo è lievitato fino a 1,2 milioni». Inoltre, «nel 2020, il costo della Tari era di 46 milioni, nel 2021 di 48 milioni e la previsione per il 2022 è di 48,3 milioni. L’anno scorso, il fondo statale per le mancate entrate per colpa del Covid ha messo a disposizione 4,8 milioni di euro per la Tari, che quest’anno probabilmente non avremo. Tradotto: la Tari rischia di aumentare».

La replica

«Premesso che in questo momento neanche gli uffici possono sapere che valore avrà la Tari, quella spesa di 1,2 milioni di euro non è comunque riferita alla Tari», ribadisce l’assessore Guarracino. E poi aggiunge: «La gran parte dei mastelli» che il Comune ha dato, «sono stati implementati alle utenze che avevano maggior necessità, soprattutto per le frazioni valorizzabili», carta, plastica, vetro, «per esempio le utenze non domestiche che ne producono tanto. I maggiori costi del servizio quindi vengono anche compensati dai maggiori ricavi dalla vendita di tali frazioni. Per altro queste implementazioni sono già state fatte l’anno scorso e come è facile verificare Cagliari dall’anno scorso non è più tra le città più care d’Italia. Anzi ha avuto riduzioni molto consistenti».