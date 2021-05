Nuovi chioschi a Feraxi e San Giovanni 

«Non possiamo avere un chiosco blu, uno rosso e uno bianco. Le nostre spiagge devono essere decorose e ordinate, per questo entro maggio porterò in Consiglio il piano di utilizzo dei litorali». Prova ad accelerare il sindaco Salvatore Piu, e lo fa partendo dal Pul, un piano già predisposto dalle precedenti amministrazioni ma rimasto imbrigliato tra lungaggini burocratiche e un po’ di inerzia. «La cosa più importante – sottolinea Piu – è che i cittadini abbiamo uno strumento a disposizione, a prescindere da quello che è stato previsto. Nelle prossime settimane approveremo il Pul senza particolari modifiche rispetto a quanto già messo su carta».

Servizi in spiaggia

Il principale obiettivo è quello del miglioramento dell’immagine e dei servizi in spiaggia: «Tutti quanti, alla scadenza, dovranno rifare i chioschi e seguire un modello ben preciso in base ai metri quadri che avranno a disposizione. Ad un determinato metraggio deve corrispondere una certa qualità nei servizi», annuncia Piu. Le novità, in ogni caso, non mancheranno: «Punteremo molto – aggiunge Piu – sulla spiaggia di San Giovanni dove è prevista una concessione dedicata ai diversamente abili. Non è invece più prevista una concessione a Sa Carina, vicino alla foce del Flumendosa».

La mappa

Nel Pul illustrato per la prima volta in Aula sei anni fa erano previste due o tre nuove concessioni a San Giovanni e altre due a Feraxi. Blocco totale o quasi invece a Costa Rei ad esclusione del tratto compreso tra il Chaplin e lo scoglio di Peppino. Nel complesso le nuove concessioni erano dieci per un totale di 45 in oltre trenta chilometri di costa: un numero che potrebbero essere confermato dall’amministrazione Piu e che è comunque al di sotto del massimo consentito «perché non si vuole saturare il litorale».

Tra le tante indicazioni del Pul c’è quella del distanziamento di almeno centro metri fra le concessioni e una buona fruibilità, via di accesso cioè pubbliche e agevoli. I nuovi chioschi (anche con servizio ristorazione) potranno avere una dimensione massima di cinquanta metri quadrati e, appunto, dovranno rispettare una tipologia ben precisa. Tipologia che sarà illustrata in aula consiliare assieme alle novità.

I cani

All’interno del Piano saranno inserite le spiagge per i cani a Tziu Franciscu (Costa Rei) e a Is Perdigonis (tra San Giovanni e Torre Salinas). Molti sforzi sono indirizzati infine, alla valorizzazione della spiaggia più vicina al centro abitato: «Fra i tanti investimenti – sottolinea l’assessore al bilancio Andrea Mura – abbiamo appena destinato 85mila euro proprio per un intervento di riqualificazione nell’area di San Giovanni».

