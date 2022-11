Nuovi argini contro gli allagamenti 

Un piano anti allagamenti che segue quello realizzato nei mesi scorsi in via Puccini, una delle strade della città dove si registrano maggiori criticità in caso di maltempo: un intervento da 100mila euro - finanziati dal Comune - che ha permesso di realizzare nuove condotte per le acque bianche nella zona fra via Venezia, via Custoza e via Bellini, un’area a rischio idraulico dove i residenti da anni sono costretti - dopo ogni acquazzone - a fare i conti con strade e case allagate. Criticità che da anni si concentrava nel tratto fra via Rivoli e via Curtatone, dove dopo ogni pioggia si verificavano seri problemi alla viabilità e nelle stesse abitazioni della zona. Tutto a causa di condotte vecchie e in alcuni tratti inesistenti.

Il finanziamento a disposizione è di 1 milione e mezzo, diviso in tre tanche da 500mila già erogate dalla Regione. «Entro la fine dell’anno contiamo di far partire la gara d’appalto», assicura l’esponente della Giunta comunale, «e nei primi tre mesi del prossimo anno riuscire ad affidare e cominciare i primi lavori».

I lavori finanziati si concentrano nei 970 metri di percorso del fiume che scorre lungo il centro abitato, nel tratto fra lo sbocco del canale tombato di via Venezia sino al confine con Quartucciu. Si va dalla pulizia del corso d’acqua da detriti e vegetazione, agli scavi per ridefinire l’alveo e gli argini, sino alla costruzione di muretti in calcestruzzo e la realizzazione di protezioni metalliche necessarie per frenare la ricrescita delle canne. «Interventi che serviranno a garantire un maggior deflusso delle acque, ed evitare possibili allagamenti in caso di forti piogge», spiega l’assessore Argiolas.

Un milione e mezzo per mettere in sicurezza il canale selargino Riu Nou e scongiurare il rischio allagamenti in città. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi, con tanto di finanziamenti regionali già conquistati negli anni. «Un intervento che ci consentirà di garantire maggiore sicurezza per il territorio, in attesa delle vasche di laminazione a monte della statale 554», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

Le opere

Il piano strategico

Un primo passo in attesa di un piano anti allagamenti che si allarghi a tutta la città. Compreso l’intervento inserito nel piano strategico metropolitano e votato anche dal Consiglio comunale durante la scorsa consiliatura: oltre all’intervento previsto nel territorio di Monserrato nella località Terra ’e Teula, Selargius ha chiesto di inserire la realizzazione di una vasca di laminazione per la raccolta delle acque piovane vicino al parco di San Lussorio, in un’area attualmente abbandonata. Un vero e proprio bacino di raccolta, che permetterà di mitigare il rischio idraulico e i noti problemi del territorio. Un’opera inserita nel piano stilato dalla Città metropolitana di Cagliari, in attesa di progetti definiti e finanziamenti necessari per realizzarli.

