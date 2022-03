«Nuove proteste in tutta l’Isola» 

«Lo devono sapere a Cagliari e Roma, siamo in tanti, c’è tutta la Sardegna qui. Ma saremmo stati di più, se molte persone oggi non avessero il problema di non poter riempire il serbatoio dell’auto, del trattore o del camion. Perché sono arrivate alla fine. E ci parlano di un taglio di 25 centesimi del costo della benzina. Ci stanno prendendo in giro»: Gianuario Falchi, allevatore di Bultei, portavoce storico dei pastori, parla davanti ad una lunga fila di automezzi imbandierati con i Quattro Mori. A Chilivani monta la rabbia dell’Isola, ieri sera diverse centinaia di persone hanno risposto alla convocazione di un comitato spontaneo, che ha organizzato un “serpentone” di diversi chilometri sulla Sassari-Olbia. C’erano allevatori con decine di trattori, camionisti, tantissimi artigiani, piccoli imprenditori, ma anche dipendenti privati e pubblici provenienti da tutta la Sardegna, insieme a diversi sindaci. Tutte persone che, in modo composto ma non per questo meno drammatico, hanno denunciato le conseguenze del caro prezzi, a partire dal costo esorbitante dell’energia elettrica e dei carburanti.

«La guerra è qui»

Gli organizzatori hanno fissato l’appuntamento a Chilivani e intorno alle 20 dalla zona dell’ippodromo è partita la manifestazione, lungo la Statale 597 si è formata una colonna di mezzi di almeno tre chilometri. Da Chilivani camion e trattori si sono spostati al padiglione fieristico di San Nicola (Ozieri) dove si è tenuta un’assemblea. Palpabili la preoccupazione e la rabbia: le persone ormai respingono con fastidio gli annunci di palliativi rispetto alla drammatica condizione che vivono.

Le voci

Carmela Ambrioni, 33 anni, educatrice, di Pattada, parla davanti a tanti pastori e camionisti: «Non ci sono solo gli allevatori e gli autotrasportatori qui. Io sono un’educatrice e mi trovo nelle stesse condizioni di chi non riesce più a lavorare. Mi sposto da Pattada in diversi centri, evito di rientrare a casa durante la giornata perché non posso permetterlo e tolgo tempo a mia figlia». Aggiunge Gianuario Falchi: «Attenzione, la gente è disperata, le famiglie sono disperate, non si scaldano perché non possono. La guerra è anche qui da noi». L’allevatore Mario Carai, di Tempio, rincara la dose: «Solinas ci aveva promesso un cambio di passo, ha cambiato solo le cravatte. Ci prendono in giro». L’assemblea si è conclusa con la decisione di una sorta di mobilitazione permanente, con manifestazioni in tutta l’Isola. «Ci dicono – conclude Falchi – che rateizzano le bollette, ma siamo stufi di essere presi in giro. La Sardegna è al capolinea».