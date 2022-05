Nuove luci contro il caro energia 

Si punta quindi sul risparmio, scelta dettata anche dal periodo storico in cui regna il caro energia. All’interno dell’intervento è compreso anche il rifacimento completo degli impianti illuminazione pubblica di viale e via Marconi, di via Brigata Sassari, della lottizzazione Marina delle Nereidi, e il completamento dell’impianto nelle vie S’Arrulloni e della Musica.

Nei giorni scorsi sono iniziati i primi interventi, in via San Benedetto e piazza IV Novembre. Con un programma che prevede il completamento del progetto entro la fine dell’anno, prima dell’estate nelle strade del litorale. Allo stato attuale i punti luce in città sono 10.795, ma - grazie alle ottimizzazioni energetiche ed illuminotecniche, come spiegato ieri nella presentazione nell’ex Convento dei Cappuccini - saranno sostituiti con 10.701 apparecchi led. Con la garanzia di interventi e ripristini più rapidi, senza compromettere la sicurezza del traffico stradale e della viabilità pedonale.

Nuova illuminazione in tutta la città, litorale compreso. Inizia a prendere forma il piano di risparmio energetico deliberato dalla Giunta alcuni mesi fa, un progetto da poco meno di 5 milioni di euro - messo in campo dal Comune insieme al gruppo Engie, la società che si occupa dell’illuminazione pubblica in città - che prevede il rinnovo integrale degli impianti luminosi nell’intero territorio comunale - oltre 10mila punti luce led - dal centro urbano fino a Kal’e Moru, con tanto di sistema di telecontrollo da remoto.

I cantieri

I numeri

«Un piano che ci permette di risparmiare 300mila euro all’anno, risorse importanti del bilancio da destinare ad altri servizi e progetti», ha spiegato ieri il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna durante la presentazione pubblica. «Tuttavia non vogliamo fermarci al discorso puramente economico», ha aggiunto, «va infatti sottolineato anche il discorso ambientale: grazie alle nuove tecnologie che si stanno realizzando in città otterremo ogni anno nuove economie, pari a 988 tonnellate per quanto riguarda il CO2, e 486 tonnellate per ciò che concerne il petrolio. Si tratta di risultati considerevoli», ha evidenziato, «che confermano come Quartu stia dando il proprio contributo nella battaglia mondiale per il risparmio energetico».

Priorità per strade, piazze e parchi dove l’illuminazione al momento è carente. «Abbiamo condiviso con l’amministrazione l’obiettivo di dare alla cittadinanza maggiore sicurezza stradale e pedonale», ha aggiunto Danilo Migliorini, direttore Area Sardegna Engie. «Un miglioramento dello standard di illuminazione garantito grazie a una tecnologia italiana di altissima qualità, con lampade costruite su nostra indicazione». Più sicurezza quindi, e una linea diretta - con il numero verde 800894520 - per le segnalazioni di guasti in città.

