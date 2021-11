Nuove lottizzazioni, nel Puc i vincoli sulle aree a rischio  

Ultimo incontro con la popolazione prima dell’adozione in consiglio del Piano Urbanistico comunale. Pai alla mano, che vincola l’edificazione in base al rischio idrogeologico delle singole aree, le nuove zone edificabili potrebbero essere nella parte a valle del paese. Bollino rosso per le zone a rischio idrogeologico alto, come Perdaleri. Le zone D, quelle artigianali e commerciali dovrebbero rimanere le stesse, comprese quelle senza piano attuativo.

Confronto

Sfumata la possibilità di un incontro pubblico nella piazza principale per via delle condizioni meteorologiche, il laboratorio per dare forma alla Lanusei del futuro si è svolto nell’aula consiliare, insieme agli amministratori e al team di progettisti che sono a lavoro per il Piano. Il sindaco Davide Burchi, ha auspicato una collaborazione attiva della cittadinanza. «Fin dalla campagna elettorale abbiamo detto che dovevamo salvaguardare la propria demografia e quindi dare la possibilità ai giovani di stare a Lanusei. In città c’è moltissima attenzione su questo importantissimo strumento di programmazione. Un Puc modello, che dia risposte pratiche per la cittadina e che ci consenta di recuperare un po’ di demografia, invertendo la tendenza».

Idee

Via alle proposte, alle idee e ai progetti nell’ultimo incontro del processo partecipativo della redazione del Puc: proposte per zone edificabili lungo la Lanusei- San Paolo che porta al mare, probabilmente troppo slegata - per ora - dal centro urbano, completare l’urbanizzazione di altre aree, qualità dell’abitare, gli orti e spazi verdi attrezzati per i più piccoli, recuperare il centro storico, sicurezza, i costi sostenibili, parcheggi. Maria Tegas, geologa che siede sui banchi dell’opposizione, osserva. «Sicuramente ci sono zone di espansione orograficamente più idonee alla costruzione con meno spese, però è ovvio che dobbiamo dare risposte ai cittadini che hanno acquistato dei lotti, su cui hanno pagato delle tasse e su cui oggi non possono costruire. Cosa si può salvare di queste aree? Penso a Cost’e Cocco per esempio. Inoltre, dobbiamo cercare di capire cosa nel centro urbano si può recuperare anche in termini di volumi, per pensare di poter recuperare quegli edifici e il centro edificato che attualmente è più disabitato».