«Nuove indagini su Burlò e Docche» 

«Riaprite le indagini su Mario Burlò e sui suoi rapporti con il Geovillage»: non è un invito, ma un ordine. Firmato dalla giudice delle indagini preliminari di Tempio, Caterina Interlandi, che ha respinto una richiesta di archiviazione della Procura gallurese e ha imposto una nuova, per certi versi clamorosa, inchiesta sull’imprenditore piemontese Mario Burlò. Una presenza fissa a Olbia e condannato a sette anni di reclusione dal Tribunale di Asti per concorso esterno in associazione mafiosa, si legge nell’ordinanza dalla Gip di Tempio, «commesso a Carmagnola a favore della cosca della ‘ndrangheta controllata dai Bonavota e attiva a Vibo Valentia. Operando nel settore dei reati fiscali, acquisendo il controllo di attività economiche». Ed è proprio questo il punto, la gip vuole sapere se Burlò e due suoi collaboratori, i palermitani Diego Chianello e Davide Di Maio, abbiano agito a Olbia estendendo la loro influenza sul Geovillage e in particolare su Gavino Docche (attualmente in carcere per bancarotta fraudolenta) e sul figlio Fabio.

Terreno di caccia

L’ipotesi di reato indicata dalla gip Caterina Interlandi è riciclaggio e si basa sulle informative delle Fiamme gialle di Olbia. I finanzieri, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, avevano segnalato alla Procura un presunto «sodalizio criminale dedito al reimpiego di somme di denaro di provenienza illecita, reinvestite nel tessuto economico gallurese mediante l’acquisizione di immobili e attività commerciali, soprattutto in Olbia». Si parla di pescherie, di una pasticceria e dell’apertura «dell’unità sarda di una società palermitana, avente per oggetto la produzione di detersivi». Ma il teatro operativo, secondo la gip, era il Geovillage. Va ricordato che Mario Burlò (difeso dai penalisti Domenico Peila e Maurizio Basile) è stato condannato per una presunta associazione a delinquere «finalizzata alla frode fiscale mediante la cessione di crediti fiscali, inesistenti». Il tutto in stretta connessione con elementi della criminalità organizzata calabrese e siciliana. Dalle indagini della Finanza emergono i rapporti (e trasferimenti di denaro) tra Burlò e le società dei Docche (ai quali non viene mossa alcuna contestazione). La gip Interlandi scrive: «Gli indagati sono consapevoli delle difficoltà bancarie di Gavino Docche ma, significativamente, curano i rapporti con il Geovillage, nei contratti di appalto di manodopera, chiaramente fittizi». La gip ha escluso invece che i tre indagati (difesi anche da Domenico Putzolu e Bruno Cuccu) abbiano avuto un ruolo nella bancarotta del Geovillage.

