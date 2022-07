Nuove imprese, primato sardo 

Il Mezzogiorno mette a segno l’incremento assoluto e relativo più consistente del trimestre, con un saldo di 11.542 imprese in più. A livello regionale è la Lombardia a registrare la maggior crescita di imprese (+5.802), seguita dal Lazio (+4.226) e dalla Campania (+2.825). In termini relativi, oltre la Sardegna, sono sette le regioni che registrano un tasso di crescita trimestrale superiore alla media nazionale del +0,55%: Lazio (+0,69%), Puglia (+0,66%), Valle d’Aosta (+0,64%), Trentino (+0,63%), Lombardia (+0,61%), Emilia Romagna (+0,59%) e Sicilia (+0,58%).

Secondo il report delle Camere di commercio, le attività che hanno in realtà alzato per la prima volta le saracinesche tra aprile e giugno nell’Isola sono state 2.569, a cui però devono essere sottratte le 1.158 che nello stesso periodo hanno gettato la spugna. La crescita percentuale rispetto al tessuto regionale è stata quindi dello 0,82%, la più alta in Italia.

Turismo e ristorazione trainano la voglia record di fare impresa in Sardegna. L’Isola nel secondo trimestre dell’anno ha fatto infatti registrare l’incremento percentuale più spiccato nel panorama internazionale aggiungendo negli elenchi camerali, al netto delle contemporanee cancellazioni, 1.411 nuove realtà.

«Sembra avviarsi verso una normalizzazione il bilancio tra iscrizioni e cessazioni di imprese», spiegano da Infocamere. «Dopo il forte rimbalzo post-pandemia del 2021, nel secondo trimestre di quest’anno il saldo tra aperture e chiusure si è attestato a 32.406 imprese, come risultato della differenza tra 82.603 iscrizioni (il secondo peggior risultato del decennio) e 50.197 cessazioni».

I territori

I settori

Come detto, la ripresa del settore turistico a ridosso della pausa estiva è stata accompagnata da un saldo attivo delle imprese che operano nelle attività di alloggio e ristorazione. Anche le attività professionali, scientifiche e tecniche mettono a segno nel trimestre un incremento cospicuo pari al +1,59% in termini percentuali. Quest’ultimo settore mostra la variazione percentuale più consistente, seguito dall’Istruzione (+1,24%) e dalle Attività artistiche sportive e di intrattenimento (+1,15%). Infine, ma non per importanza, le costruzioni, che mantengono un ritmo di crescita sostenuto anche in questo trimestre con una variazione dell’1,02%.

