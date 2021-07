Nuove imprese, l’Isola sorride 

Che sia la volta buona? Sebbene le esperienze recenti ci abbiano insegnato che l’ottimismo degli imprenditori si sia puntualmente scontrato con una nuova ondata pandemica, sono tanti in queste settimane gli indicatori economici che spingono a pensare a una svolta. Nell’Isola, dopo l’aumento delle richieste di personale e conseguentemente l’impennata delle assunzioni, ad alimentare la fiducia del sistema produttivo ci hanno pensato anche i numeri sulle nuove aperture di aziende registrate dal consueto report di Infocamere, cresciute in Sardegna di quasi 2.600 unità e a una velocità maggiore rispetto alla media italiana.

I numeri

Il bilancio stilato nel secondo trimestre dell’anno in base alle iscrizioni e alle contemporanee cancellazioni dai registri delle Camere di commercio ha premiato di certo l’intraprendenza delle imprese sarde. Le aziende nate dal 31 marzo a fine giugno sono state infatti 2.587 contro le sole 1.466 attività che hanno abbassato definitivamente le saracinesche.

Un saldo positivo più che incoraggiante, anche perché maturato durante i mesi primaverili, ancora pieni di incertezza sugli esiti della campagna vaccinale e l’arrivo di una nuova ondata.

Nuova ondata che in realtà sta diventando sempre più concreta in questi giorni, non riuscendo però, a differenza delle precedenti, a spaventare la voglia di ripartenza degli aspiranti imprenditori

«I sardi si stanno ormai abituando all’ennesima impennata dei contagi – ammette Nando Faedda, presidente regionale di Unioncamere – e maturano la convinzione che non sarà grave come quelle del passato. Possibili restrizioni sono quindi poco probabili, motivo per il quale in molti hanno deciso di osare, investire e scommettere su una nuova avventura».

Le province

La ripartenza imprenditoriale nell’Isola ha però eccezioni clamorose e settori ben precisi su quali decollare. L’aumento delle nuove aziende ha interessato infatti tutto il territorio escludendo l’Oristanese, addirittura l’unico territorio in Italia ad aver registrato un saldo negativo tra iscrizioni e cancellazioni (-33). In testa alla classifica c’è invece il Sassarese (sono state 597 le nuove imprese in più di quelle chiuse), trainato con tutta probabilità dalle aziende nate per sfruttare l’estate in Costa Smeralda. Seguono poi Nuorese (+348) e Cagliaritano (+210).

«Le riaperture vanno di sicuro a due velocità – conclude Faedda – le realtà della ristorazione o dell’edilizia stanno infatti facendo segnare numeri migliori. Altre, invece, soprattutto le piccole imprese del commercio, fanno fatica in questo periodo segnato ancora da lavoratori in smartworking e dal boom degli acquisti on line. La speranza è quindi riposta su un prossimo futuro che ci possa far dimenticare il virus e tutte le restrizioni connesse».

