Nuove idee per cambiare la città 

Il Puc preliminare è stato illustrato ieri mattina alla commissione Urbanistica del Consiglio comunale dal dirigente della Pianificazione strategica e urbanistica Salvatore Farci. L’atto rappresenta l’inizio formale dell’iter del nuovo Puc che presumibilmente entro dicembre sarà approvato in via preliminare. Poi sarà bandita la gara per la progettazione definitiva che dovrà concludersi in sei mesi prima del ritorno del piano in Consiglio, che ne voterà l'adozione. Da quel momento saranno raccolte le osservazioni dei cittadini e si avvieranno le conferenze di copianificazione. Infine l’elaborato tornerà in Aula per l’approvazione definitiva.

Un maxi piano del verde che preveda nuove aree e le connetta trasformando la città in un grande parco urbano e che completi la trasformazione di Tuvixeddu e valorizzi Tuvumannu. Ma anche la riqualificazione di una parte di Pirri, in particolare le zone attorno a Terramaini e via Italia, anche in chiave di riassetto idrogeologico.

Sono alcuni degli indirizzi da consegnare ai progettisti che dovranno elaborare il nuovo Piano urbanistico adeguandolo al Piano paesaggistico regionale e armonizzandolo ai nuovi strumenti dei quali si è dotato il Comune negli ultimi anni: il Piano particolareggiato del centro storico e il Piano di assetto idrogeologico.

Le linee-guida

Cinque progetti-guida

Cinque i progetti-guida su aree specifiche: la valorizzazione di Santa Gilla e Molentargius, la riqualificazione delle periferie e della Municipalità di Pirri con attenzione particolare all’area attorno al parco di Terramaini, alla zona ai piedi del colle di San Michele (quella attorno al Brotzu) e a Barracca Manna. Un’altra linea riguarda la valorizzazione della qualità storica e paesaggistica dei colli di Tuvixeddu e Tuvumannu, il completamento del parco nella necropoli, una complessiva maggiore salvaguardia, nuovi percorsi e nuovi ingressi in via Is Maglias e via Sant’Avendrace.

Anche Tuvumannu dovrà essere parco in continuità con Tuvixeddu, dovrà essere riqualificata l’area sterrata tra la Italo Stagno e le Casermette e dovrà essere studiato un riutilizzo del tunnel realizzato e abbandonato. Non si esclude una strada che colleghi via Is Maglias alla rotatoria di via Is Mirrionis. Il piano del verde non dovrà essere settoriale ma abbracciare tutta la città nell’ottica di un grande parco urbano.

La prima impressione in maggioranza è positiva: «Il Puc è lo strumento principale per mettere in sicurezza il territorio comunale e valorizzarlo all’insegna della tutela e della fruizione dell’immenso patrimonio storico e ambientale della città», commenta il capogruppo del Psd’Az Roberto Mura. «Vogliamo migliorare i collegamenti tra i quartieri e creare corridoi ambientali che ci permettano di collegare tutti i parchi cittadini. Il completamento del waterfront, le opere per contrastare il rischio idrogeologico, la valorizzazione di Tuvixeddu e Tuvumannu con la creazione di un unico parco archeologico garantendo la viabilità da via Is Maglias a via Is Mirrionis. È un momento decisivo e vogliamo che i cittadini siano protagonisti».

