Nuove aule nelle scuole superiori 

Il primo maxi intervento riguarda il liceo classico-scientifico-linguistico-sportivo “Gramsci-Amaldi”, passato da 42 a 44 classi e con un boom di iscrizioni che attesta poco meno di 900 alunni. «Da tempo la scuola ci chiedeva di adeguare gli spazi a questo crescendo di adesioni - spiega il commissario della Provincia Mario Mossa – abbiamo così affidato la progettazione per realizzare altre tre aule e due locali accessori: in sostanza aumentiamo le volumetrie, poi sarà la scuola a valutare come usarle». Gli ambienti saranno annessi alla struttura prefabbricata inaugurata nel 1989-90 e che nel tempo è stata arricchita da campi di calcetto, tennis, pallavolo, mini pista d’atletica. «La crescita della scuola – conferma la preside Manuela Pispisa – è un dato ormai assodato e da tempo manifestavano la necessità di spazi». Al livello quantitativo si abbina quello qualitativo testimoniato di recente dell’onorificenza della Repubblica consegnata in Prefettura a due studenti eccellenti in greco e matematica, Michele Pellicciotta di Gonnesa e Michele Tommasi di Carbonia.

Le scuole superiori crescono, servono più spazi e la Provincia si adegua progettando nuove aule e una palestra. Le prime verranno realizzate ex novo a fianco a un edificio già sorto, l’altra verrà costruita semi interrata in pieno centro per non urtare la sensibilità urbanistica della città di Fondazione e il suo centro matrice tutelato dalla Sovrintendenza.

Il liceo

Istituti tecnici

Occhio di riguardo pure per l’istituto tecnico Angioy (ragioneria, geometri alle serali, scienze applicate: 44 classi, 810 studenti): «E’ vicino il completamento delle forniture per il capannone delle prove materiali – spiega la preside Teresa Florio – intanto sono stati creati nuovi ambienti e sistemata copertura, e previsti 700 mila euro per la prevenzione antincendi». Per la cronaca, il capannone “prove materiali” venne concluso nel 2013 e in sostanza mai usato.

Infine le professionali Ipia “Emanuela Loi” (500 ragazzi compreso Sant’Antioco) dirette da Giorgia Floris: la scuola è nuova e super tecnologica con fotovoltaico e un mini impianto geotermico: «Da rimettere in funzione – afferma la preside – la torre eolica, provvederemo coi privati».

